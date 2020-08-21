Машина Джеймса Бонда: в США оценили новую амфибию РФ

Этот аппарат выглядит так, словно вышел из мастерской несуществующего научно-исследовательского подразделения Q, снабжавшего всем необходимым Джеймса Бонда! Так The Drive оценил новую российскую амфибию "Дрозд", которую можно будет увидеть в живую на форуме "Армия-2020".

Двухсредный глиссер предназначен для быстрого передвижения по воде и суше. По заявлению разработчика, "Балтийской машиностроительной компании" скорость "Дрозда" составляет 70 и 100 км/ч, соответственно. Несмотря на солидные габариты, масса амфибии сравнима со средним внедорожником - две тонны. Это достигнуто благодаря углепластиковому корпусу. Большой клиренс и широкие колеса позволяют глиссеру уверенно передвигаться по бездорожью. В движение машину приводит 260-сильный дизель с автоматической коробкой передач, запас хода по суше 800 километров, по воде - 300, полезная нагрузка - до тонны.

Гидродинамику "Дрозда" разработала петербургская компания "Kompan Marine", занимающаяся созданием скоростных судов для силовых структур и спорта. Судя по имеющимся фотографиям, на воде передние колеса амфибии поворачиваются в горизонтальное положение - необычное решение для машин этого класса, но повышающее мореходные качества при волнении до трех баллов. Задние колеса втягиваются в корпус. "Дрозд" оборудован системой регулирования давления в шинах и лебедкой - обычные опции для вездеходов. Неясно, каким образом машина движется по воде - The Drive предполагает водомет.

Особенный интерес издания вызвала способность российской амфибии быстро переходить от сухопутного режима к морскому и обратно - на это требуется всего 12 секунд. Такое качество в сочетании с высокой скоростью передвижения в обеих средах станут незаменимым подспорьем для спецназа и морской пехоты. Также возможно использование машины в инженерных войсках - для наведения переправ, - и при спасательных операциях.

Несмотря на то, что прототип окрашен в "гражданский" черный цвет (он придает машине загадочности и брутальности) военный вариант "Дрозда", вероятно, получит менее броскую окраску - в сочетании с вооружением. Грузоподъемность позволяет установить на амфибию не только стрелковое оружие, но и реактивные системы.Также предусмотрены противоминная защита и возможность установки легкой брони.

Антон Валагин