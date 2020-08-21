Минобороны создаст водную завесу в Усолье

Военные установят водяную завесу в Усолье, говорится в сообщении Минобороны России. Сооружение позволит остановить распространение химикатов. Сводный отряд Минобороны работает на территории «Усольехимпрома» с 10 августа. Военные перекачивают токсичные отходы из ёмкостей, чтобы не допустить загрязнение окружающей среды. Для обработки используют тепловую машину УТМ-80. Ранее Владимир Путин поручил принять меры по изолированию промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

Военные установят водяную завесу в Усолье, говорится в сообщении Минобороны России. Сооружение позволит остановить распространение химикатов. Сводный отряд Минобороны работает на территории «Усольехимпрома» с 10 августа. Военные перекачивают токсичные отходы из ёмкостей, чтобы не допустить загрязнение окружающей среды. Для обработки используют тепловую машину УТМ-80. Ранее Владимир Путин поручил принять меры по изолированию промышленной площадки в Усолье-Сибирском.