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Известия.ru

Минобороны создаст водную завесу в Усолье

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Военные установят водяную завесу в Усолье, говорится в сообщении Минобороны России. Сооружение позволит остановить распространение химикатов. Сводный отряд Минобороны работает на территории «Усольехимпрома» с 10 августа. Военные перекачивают токсичные отходы из ёмкостей, чтобы не допустить загрязнение окружающей среды. Для обработки используют тепловую машину УТМ-80. Ранее Владимир Путин поручил принять меры по изолированию промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

Военные установят водяную завесу в Усолье, говорится в сообщении Минобороны России. Сооружение позволит остановить распространение химикатов. Сводный отряд Минобороны работает на территории «Усольехимпрома» с 10 августа. Военные перекачивают токсичные отходы из ёмкостей, чтобы не допустить загрязнение окружающей среды. Для обработки используют тепловую машину УТМ-80. Ранее Владимир Путин поручил принять меры по изолированию промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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