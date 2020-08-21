Воздушный бой на высоте 20 тыс. метров провели истребители МиГ-31БМ в небе над Камчаткой

Этот самолёт стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал"

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Лётчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка отработали на Камчатке задачи по перехвату нарушителя воздушного пространства России, сообщил в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В воздушном бою были задействованы модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолёт в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

Перехват условного противника осуществлялся на "на высотах, близких к предельным", информирует штаб ТОФ.

По его данным, эта тренировка стала этапом "совершенствования экипажами навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне".

В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31БМ. "Перед его экипажем стояла задача на сверхзвуковой скорости, на высоте более 20 километров, проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования", - сказано в пресс-релизе.