Россия начала экспорт автоматов АК-12

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

"В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами (помимо Минобороны). Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья", – передает РИА "Новости" слова Тарасова, не уточнившего, в какие страны ведутся поставки.

Он также рассказал, что на сегодняшний день концерн выполнил обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны за 2020 год.

"Наша основная производственная площадка в Ижевске – АО "Концерн "Калашников" – уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года", – пояснил гендиректор.

Напомним, в начале апреля "Калашников" досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 за 2020 год.

Дмитрий Зубарев