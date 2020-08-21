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Деловая газета "Взгляд"

Россия начала экспорт автоматов АК-12

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АК-12
Автомат АК-12, показанный в 2016 году.
Источник изображения: Виталий Кузьмин

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 в страны ближнего зарубежья, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

"В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами (помимо Минобороны). Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья", – передает РИА "Новости" слова Тарасова, не уточнившего, в какие страны ведутся поставки.

Он также рассказал, что на сегодняшний день концерн выполнил обязательства в части поставки автоматов АК-12 в Минобороны за 2020 год.

"Наша основная производственная площадка в Ижевске – АО "Концерн "Калашников" – уже приступила к выполнению контрактных обязательств по ГОЗ 2021 года", – пояснил гендиректор.

Напомним, в начале апреля "Калашников" досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 за 2020 год.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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