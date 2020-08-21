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Российская газета

"Калашников" начал работу над новым пулеметом

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Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Концерн "Калашников" по заказу Министерства обороны РФ начал разработку нового ручного пулемета. Проект получил название РПЛ-20.

- В ходе войсковых испытаний опытной партии пулеметов РПК-16 - в том числе их боевого применения, - Минобороны смогло уточнить требования к этому виду оружия. Работа над РПК-16 велась в инициативном порядке, теперь же мы занимаемся созданием легкого пулемета уже в рамках гособоронзаказа, - рассказал РИА Новости глава концерна Дмитрий Тарасов.

Прототип РПЛ-20 будет представлен на форуме "Армия-2020". Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам испытаний РПК-16 был сформирован ряд предложений и замечаний, которые учтут при создании нового пулемета. "РПК-16 не позволяет применить очень важные для военнослужащих решения", - отметил собеседник агентства.

РПК-16 был впервые показан публике на форуме "Армия-2017". Пулемет основан на конструкции автомата АК-12, но имеет увеличенные дальность стрельбы и плотность автоматического огня, позволяя стрелять как с упора (сошек), так и с рук. Главным его отличием от автоматов и предыдущих вариантов ручных пулеметов Калашникова является возможность смены ствола. Оружие использует стандартные патроны калибра 5,45 мм, коробчатые магазины на 30 и 45 патронов, а также барабанный магазин на 95 патронов.


Антон Валагин

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АК-12
РПК-16
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