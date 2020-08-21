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Российская газета

Индонезия хочет получить плавающую реактивную установку на базе "Града"

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Источник изображения: Игорь Зарембо / РИА Новости

На вооружении корпуса морской пехоты Индонезии продолжают оставаться советские плавающие транспортеры К-61. Эти специальные машины были разработаны в 60-е годы и выпускались серийно до 1965 года.

Военным, которые эксплуатировали такую технику, нравилось, что при собственной массе в 9 500 кг "шестьдесят первый" может перевозить 5 000 кг различного оборудования, в том числе артиллерийские орудия, боеприпасы и другое военное имущество.

С другой стороны, характеристики подвижности этой машины в настоящее время уже не являются приемлемыми. Двухтактный дизельный двигатель мощностью 130 л.с. способен разгонять транспортер по суше всего до 36 км/ч. Хотя на воде он остается вполне конкурентоспособным - до 10 км/ч.

В Индонезии существовали планы провести модернизацию или на основе К-61 создать новый образец. Так, предусматривалось переделать переднюю часть, поставить 525-сильную американскую силовую установку, использовать китайскую коробку передач. В результате максимальная скорость в сухопутном режиме повысилась бы до 50 км/ч, а в морском - до 12 км/ч.

Также планируется создать плавающие 122-мм реактивные установки. В качестве основы используют 30-ствольную версию "Града". Они должны поддерживать огнем действующие на побережье подразделения.

В настоящее время морская пехота Индонезии занимается обновлением парка бронетехники. Так, в России закуплены боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТ-3Ф.



Алексей Брусилов

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Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
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