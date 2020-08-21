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Известия.ru

Ростех представит на «Армии-2020» систему с эффектом прозрачной брони

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Источник изображения: Фото: Ростех/rostec.ru

«Ростех» на форуме «Армия-2020» представит систему супервизорного обзора местности и прицеливания «Параллакс» с эффектом прозрачной брони. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили ТАСС в госкорпорации.

«Демонстрируются высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км, новый вид управляемого снаряда для РСЗО «Торнадо-С», система супервизорного обзора местности и прицеливания «Параллакс» для БМП-3, функционирующая по принципу «прозрачной брони»», — рассказали в «Ростехе».

Кроме того, корпорация собирается представить новейшие пистолеты «Аспид» и «Полоз», мобильную версию комплекса противодействия БПЛА «Атака – DBS» и другие разработки.

В «Ростехе» добавили, что в числе новинок в этом году также будет модернизированный боевой вертолет Ми-35П и вертолет Ми-171Ш.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.


Ранее в этот же день стало известно, что концерн «Калашников» создаст новый легкий пулемет на базе РПК-16 и прототип оружия будет представлен на форуме «Армия-2020», пишет «Газета.ру».

В конце июля генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что на форуме «Армия-2020» представят боевого робота «Маркер».


Фото: Ростех/rostec.ru

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