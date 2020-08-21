Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет под Новосибирском

Новосибирск. 20 августа. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - На базе военного аэродрома "Толмачево" в Новосибирске с 27 по 29 августа пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2020", который смогут посетить жители и гости региона, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На торжественной церемонии открытия 27 августа выступят представители командования 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, региональной и городской власти.

"В течение трех дней гости форума смогут ознакомиться с образцами современной военной и специальной техники, с новейшими видами стрелкового оружия и экипировкой, продукцией предприятий ВПК. Кроме того, военнослужащие бригады специального назначения ЦВО проведут показательное выступление, разыграв тактический эпизод "засада условного противника", и продемонстрируют навыки рукопашного боя", - приводятся в сообщении слова начальника штаба 41-й общевойсковой армии генерал-майора Алексея Подивилова.