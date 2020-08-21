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ТАСС

Ростех сообщил о прохождении Ми-28Н заводских испытаний с новыми "скоростными" лопастями

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Ми-28Н
Ми-28Н.
Источник изображения: militarynews.ru

Лопасть с саблевидной законцовкой позволит увеличить максимальную скорость российских боевых вертолетов, рассказали в госкорпорации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" проходит испытания с новыми саблевидными лопастями, которые призваны увеличить максимальную скорость российских боевых вертолетов. Лопасти будут впервые представлены на форуме "Армия-2020", сообщили в четверг в пресс-службе Ростеха.

"Холдинг "Вертолеты России" представит на форуме ноу-хау - лопасть с саблевидной законцовкой, которая позволит увеличить максимальную скорость российских боевых вертолетов. В настоящее время лопасти данного типа проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н", - сообщили в Ростехе.

В ноябре 2018 года генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал ТАСС, что институт и ОКБ Миля разработали ряд мероприятий, позволяющих увеличить скорость российских боевых вертолетов до 400 км/ч. Главным из них является установка лопастей несущего винта новейшей конструкции, что позволяет уже существующие машины сделать скоростными.

По его словам, новые лопасти снижают негативные аэродинамические эффекты, возникающие у вертолетов классической схемы на больших скоростях. Лопасти, спроектированные с использованием новых принципов, могут быть использованы на уже выпущенных машинах марки Ми.

Ранее генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщал, что холдинг собирается предложить Минобороны РФ технические решения, позволяющие увеличить скорость стоящих на вооружении вертолетов.

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