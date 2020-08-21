Дизайнеры решили помочь «Роскосмосу» украсить ракеты народными орнаментами

Российские дизайнеры готовы помочь «Роскосмосу» преобразить внешний облик космических кораблей, заявил директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.

Пирожков отметил, что «красить напрямую» ракеты и корабли хохломой и гжелью будет несовременно, однако если их переосмыслить и преобразовать, то может получиться интересный результат.

«Как графически, дизайнерски и культурологически переосмыслить гжель и палех на современный, а лучше на лад «из будущего»? Например, как будет выглядеть гжель или палех в 2120 году? Тогда это (графика на ракетах-носителях. — Ред.), на мой взгляд, было бы очень привлекательно для нашей общественности, для молодежи, для туристов, в том числе, для иностранных», — сказал Пирожков «РИА Новости» в четверг, 20 августа.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с инициативой расписать российские ракеты и космических кораблей с помощью техник народного промысла хохломой и гжелью. По его мнению, это позволит сохранить национальные традиции.

«Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?» — сказал Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи», опубликованной в YouTube.

Также он предложил украсить их гербами городов Золотого кольца, что станет своеобразной рекламой внутреннего туризма.

7 августа Рогозин заявил, что многоразовая ракета будет разработана без бюджетных денег. Кроме того, многоразовая ступень российской ракеты превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков — она будет предназначена для 100 полетов, отметил он.

Фото: Global Look Press/Roscosmos