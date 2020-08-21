США потребовали от Румынии не покупать оборудование 5G у Huawei

Румыния не должна покупать оборудование 5G у китайской компании Huawei, заявил посол США в Бухаресте Адриан Цукерман.

В статье, которую опубликовал ряд румынских СМИ, посол заявил, что "Huawei – это ошибочный выбор". По его мнению, "нации не должны доверять безопасность своих граждан компании, обвиняемой в краже интеллектуальной собственности, заговорах, кибернетическом мошенничестве, банковском мошенничестве, нечестных сделках".

Также американская сторона обвинила компанию в помощи Ирану "избежать санкций, призванных не позволить этой стране финансировать терроризм", передает ТАСС со ссылкой на Agerpres.

Цукерман призвал Румынию "учитывать свою безопасность, свои союзы, свою историю и с кем она хочет заниматься бизнесом", "защитить свое будущее и свой народ".

Как заявил посол, "слишком многое было украдено у этой страны в ХХ веке коммунистами – иностранными и местными, а также в результате непрерывной слежки". Он подчеркнул, что "Коммунистическая партия Китая имеет большой опыт в использовании технологий слежки и угнетения". По мнению США, в "свободной и демократической Румынии нет места для нечестных китайских компаний".

В Румынии обсуждают проект закона об условиях внедрения сетей 5G. Документ вызвал возражение у главы представительства компании Huawei в Румынии Джордже Чжана, который назвал его "самым жестким по адресу Huawei во всей Европе". Если закон "будет принят, Румыния станет первой страной с подобными положениями в этой области", сказал он, пояснив, что проект "забирает у операторов коммуникаций право выбирать поставщиков оборудования и передает это право правительству".

19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю.

Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei.

США пригрозили Бразилии "последствиями" за сотрудничество с Huawei.

Антон Антонов