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ТАСС

Полностью женский экипаж из России готовится выйти на старт конкурса "Безопасная среда"

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Всеармейские соревнования Безопасная среда. Архивное фото
Всеармейские соревнования Безопасная среда. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Женщинам предстоит выполнить более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Выступление полностью женского экипажа из России обещает стать одной из особенностей международного конкурса "Безопасная среда", который состоится в рамках Армейских международных игр. Женщинам наравне с остальными участниками предстоит выполнить более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите, сообщили в Минобороны.

"Экипаж преодолеет препятствия конкурсной трассы, примет участие в практической стрельбе, осуществит поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдет огненно-штурмовую полосу", - уточнили в военном ведомстве.

Соревнования состоят из трех этапов - индивидуальной гонки, огневой подготовки и эстафеты. Сначала водителям разведывательных химических машин РХМ-4 предстоит показать мастерство вождения специальной техники на замкнутом маршруте. На этапе огневой подготовки участники выяснят, кто лучше ведет огонь в ограниченном пространстве и владеет штатным оружием. Во время эстафеты конкурсанты должны будут обнаружить "излучение", провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

В конкурсе участвуют команды Армении, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, России и Узбекистана. Международный конкурс "Безопасная среда-2020" пройдет с 23 по 29 августа на полигоне "Песочное" на границе Костромской и Ярославской областей.

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