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Известия.ru

Трамп заявил о практически полном выводе американских войск из Ирака

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Tom Brenner

Значительная часть американских военных покинули территорию Ирака, заявил 19 августа президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter Белого дома.

«Я очень хорошо лажу с [премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми]. Мы в основном вышли из Ирака, оставили там очень мало военнослужащих. Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны», — отметил американский лидер.

По его мнению, армии США не должно было быть на Ближнем Востоке. Трамп также напомнил, что Штаты продолжают снижать количество американского контингента в Афганистане.

Ранее американский генерал рассказал, что Ирак выступает против поспешного вывода американских войск с территории страны, поскольку США обеспечивают им очень хорошую поддержку в ходе продолжения ими операций против «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

13 июня Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать конфликты в чужих государствах. По его словам, вернулся новый взгляд на защиту жизненно важных интересов внутри США.



Фото: REUTERS/Tom Brenner

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Персоны
Трамп Дональд
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