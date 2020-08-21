Войти
Деловая газета "Взгляд"

Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны»

317
0
0
Военнослужащий сил специального назначения армии США
Военнослужащий сил специального назначения армии США в Афганистане.
Источник изображения: AFP 2018 / AP Pool/Brennan Linsley

В Ираке остается очень мало военнослужащих США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он сказал, что "хорошо ладит" с главой правительства Ирака Мустафой аль-Казыми, передает ТАСС.

По словам Трампа, США "в основном вышли из Ирака" и "оставили там очень мало военнослужащих".

"Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны", – сказал Трамп.

По его словам, американских войск "не должно было быть" на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что "в течение последних трех лет" США "очень быстро уходят оттуда", но "это бывает затруднительно", передает РИА "Новости".

"Многие согласны, многие нет, но я думаю, что большинство согласны", – сказал он, комментируя вывод войск.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что США продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены.

Напомним, Трамп уже называл величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток.

Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

В июне Вашингтон и Багдад договорились о сокращении американского контингента.



Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
18.09.2019
Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ
05.08.2019
Удары в Идлибе: беспилотники ВКС атаковали боевиков
31.07.2019
The Times (Великобритания): Запад не может позволить себе потерять Турцию
23.05.2019
Ряд конгрессменов обеспокоен результатами слушаний и.о. главы Пентагона по Ирану - СМИ
08.05.2019
Разведка США получила данные о планах Ирана "атаковать американцев"
07.12.2018
The Jerusalem Post (Израиль): в ходе противостояния с Ираном в Сирии Израилю, возможно, придется бросить вызов России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 12:00
  • 1
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 21.08 11:55
  • 2
Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"
  • 21.08 11:34
  • 1
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 21.08 11:31
  • 1
Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12
  • 21.08 11:24
  • 1
Кому сегодня нужен ядерный апокалипсис
  • 21.08 11:19
  • 49
Чем топить авианосцы?
  • 21.08 11:15
  • 36
Слепые «Цирконы»
  • 21.08 10:15
  • 2
Белоруссия нанесла удар по боеготовности российской армии
  • 21.08 10:04
  • 2
Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»
  • 21.08 09:38
  • 5
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 21.08 08:50
  • 1
Ракеты SpaceX оказались бесплатными
  • 21.08 08:19
  • 1
Служебную тайну монетизировали
  • 21.08 07:30
  • 83
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 21.08 01:03
  • 72
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 21.08 00:23
  • 4
Российский генерал-майор погиб в результате взрыва в Сирии