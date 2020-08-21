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ТАСС

РКЦ "Прогресс" рассчитывает возобновить пуски по программе OneWeb в IV квартале

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Предприятие готово до конца 2020 года осуществить порядка 10 пусковых кампаний

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (г. Самара) рассчитывает, что пуски по программе OneWeb будут возобновлены в IV квартале текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"<...> Мы рассчитываем на возобновление запусков по программе OneWeb в IV квартале текущего года", - отметили в РКЦ.

В пресс-службе подчеркнули, что предприятие готово до конца 2020 года осуществить порядка 10 пусковых кампаний. "По программе OneWeb точное количество запусков ракет-носителей "Союз-2" будет определяться заказчиком", - пояснили в предприятии.

OneWeb сейчас располагает 74 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запустить сотни других. Однако в марте британская компания вынуждена была подать заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около $2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank.

В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн (около $645 млн) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Однако Лондон отказал компании, а сейчас принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Россия
Япония
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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