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Вестник Мордовии

Российский "Стелс-самолет" МиГ 1.44 мог стать носителем лазерного оружия

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Российский многофункциональный фронтовой истребитель, поднявшийся в небо под обозначением МиГ 1.44, даже спустя два десятилетия после своего первого полета выглядит вполне современной машиной. И это не удивительно, ведь в нем был заложен гигантский потенциал для совершенствования.

Как сообщалось, именно эта крылатая машина могла бы стать первым в мире серийными самолетом с лазерным оружием. В этом случае МиГ получил бы возможность выводить из строя атакующие его ракеты "воздух-воздух", "земля - воздух", а также беспилотные и пилотируемые летательные аппараты.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Кроме того, на него планировали подвешивать различную боевую нагрузку, в том числе до 12 ракет Р-77 или столько же корректируемых авиабомб весом в 500 кг.

Самолет, взлетная масса которого должна была составлять менее 25 тонн, развивал бы очень высокую даже по современным меркам скорость - более 3100 км/ч.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В его конструкции собирать применить и стелс-технологии, например использовать специальный радиопоглощающий материал.

К сожалению, эту во многом уникальную программу закрыли, что многими экспертами сейчас признано ошибочным решением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РВВ-АЕ
Проекты
1.44
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