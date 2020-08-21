Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим

Сирия передала России дополнительную территорию и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим. Соответствующий документ опубликован в среду, 19 августа, на официальном портале правовой информации.

Согласно протоколу, речь идет о земельном участке в провинции Латакия, которая равна примерно восьми гектарам. На ней российские военные теперь смогут разместить медицинско-реабилитационный центр.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы РФ.

В Сирии российские военные дислоцированы на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус.

Фото: ТАСС/Лысцева Марина