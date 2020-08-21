Войти
Известия.ru

Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим

355
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Сирия передала России дополнительную территорию и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим. Соответствующий документ опубликован в среду, 19 августа, на официальном портале правовой информации.

Согласно протоколу, речь идет о земельном участке в провинции Латакия, которая равна примерно восьми гектарам. На ней российские военные теперь смогут разместить медицинско-реабилитационный центр.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы РФ.

В Сирии российские военные дислоцированы на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус.



Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.08.2020
Сирия передала России участки для расширения базы Хмеймим
19.03.2018
Боевой "Песец"
29.12.2017
Путин вручил в Кремле госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии
12.12.2017
Как обновилась российская армия за пять лет
23.01.2013
На пороге эпохи потрясений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 12:00
  • 1
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 21.08 11:55
  • 2
Полковник рассказал о преимуществах нового ручного пулемета "Калашникова"
  • 21.08 11:34
  • 1
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 21.08 11:31
  • 1
Концерн "Калашников" доработал новейший автомат АК-12
  • 21.08 11:24
  • 1
Кому сегодня нужен ядерный апокалипсис
  • 21.08 11:19
  • 49
Чем топить авианосцы?
  • 21.08 11:15
  • 36
Слепые «Цирконы»
  • 21.08 10:15
  • 2
Белоруссия нанесла удар по боеготовности российской армии
  • 21.08 10:04
  • 2
Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»
  • 21.08 09:38
  • 5
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 21.08 08:50
  • 1
Ракеты SpaceX оказались бесплатными
  • 21.08 08:19
  • 1
Служебную тайну монетизировали
  • 21.08 07:30
  • 83
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 21.08 01:03
  • 72
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 21.08 00:23
  • 4
Российский генерал-майор погиб в результате взрыва в Сирии