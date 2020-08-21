Крейсер «Адмирал Нахимов» выведен из наливного бассейна Севмаша

Как сообщила пресс-служба АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Северодвинске, 18 августа 2020 года на Севмаше состоялась технологическая операция по выводу проходящего ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М ВМФ России из наливного бассейна к набережной предприятия.

Вывод проходящего ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М ВМФ России из наливного бассейна АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 18.08.2020 (с) Максим Воркунков

Операция по выводу корабля - ювелирная работа: при помощи буксиров крейсер прошел через ворота батопорта в акваторию предприятия. Эта работа по степени сложности выполнения не имеет аналогов в судостроении.

За происходящим наблюдали генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, командир Беломорской Военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов, рабочие и специалисты Севмаша.

Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс и т.д. При ремонте корабля была применена инновационная методика, связанная с 3D-моделированием оснащения корабля.

В процессе ремонта будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера. В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России.

Ранее главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание, которое было посвящено ходу ремонта и модернизации крейсера. На совещании главком ВМФ заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования ВМФ по всему спектру вопросов модернизации и ремонта ТАРК "Адмирал Нахимов" и поставил задачу продолжать тесное взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией по всем последующим этапам ремонта и модернизации крейсера, неукоснительно следуя графику работ*.

Для справки: ТАРК "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".

Со стороны bmpd напомним, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442 (третий в серии проекта 1144, заводской номер 802) прибыл из Североморска в Северодвинск на Севмаш для прохождения среднего ремонта и модернизации еще в 1997 году. 14 августа 1999 года корабль был официально принят в ремонт и модернизацию на предприятии Севмаш в Северодвинске. Однако работы длительное время не велись и только в сентябре 2008 года была произведена выгрузка отработанного ядерного топлива.

В 2012 году был закончен технический проект модернизации корабля по проекту 11442М. 13 июня 2013 года Севмаш заключил контракт с Министерством обороны России стоимостьью 50 млрд рублей на ремонт и модернизацию крейсера, с контрактным сроком возвращения его в боевой состав флота в 2018 году. С декабря 2013 года на корабле начались работы по монтажу систем технологического обеспечения ремонтных работ, а также выгрузка и дефектация оборудования. 24 октября 2014 года крейсер был заведен в наливной бассейн Севмаша, после чего и были начаты фактические модернизационные работы.

Наиболее вероятно, что корабль будет передан на испытания по окончанию ремонта и модернизации не ранее 2022 года. Итоговая стоимость работ, насколько можно судить, возрастет в разы по сравнению с контрактной 2013 года.

Вывод проходящего ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М ВМФ России из наливного бассейна АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 18.08.2020 (с) Максим Воркунков