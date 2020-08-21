Готовят с суши: в Арктике создают отряд противолодочных амфибий

Арктические рубежи России прикроет отряд «летающих лодок» — самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир». Машины будут поставлены на Северный флот в поисково-спасательной и противолодочной модификациях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. «Альтаиры» смогут взлетать оттуда как с моря, так и с суши в любую погоду. Новые самолеты укрепят защиту позиционного района развертывания российских подводных ракетоносцев.

Арктические рубежи России прикроет отряд «летающих лодок» — самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир». Машины будут поставлены на Северный флот в поисково-спасательной и противолодочной модификациях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. «Альтаиры» смогут взлетать оттуда как с моря, так и с суши в любую погоду. Новые самолеты укрепят защиту позиционного района развертывания российских подводных ракетоносцев.

В небесах и на море

Для базирования «Альтаиров» будет восстановлен и модернизирован уникальный объект — единственный в Заполярье гидроаэродром в поселке Сафоново под Мурманском, уточнили собеседники «Известий» в военном ведомстве. Этот аэродром был построен в 1936 году для морской авиации Северного флота (СФ) и в последние десятилетия там располагается Музей ВВС СФ.

Сроки комплектования арктического отряда амфибий будут зависеть от выполнения гособоронзаказа промышленностью, уточнили источники.

Бе-200 — самый большой современный самолет-амфибия с реактивными двигателями. Его нижняя часть напоминает корпус корабля, из-за чего машину в войсках называют летающей лодкой. Этот самолет может подниматься в воздух как с сухопутных аэродромов, так и с поверхности воды. Расположенные над крылом мощные двигатели Д-436ТД позволяют ему развивать скорость свыше 700 км/ч. «Альтаир» способен совершать посадку при высоте волн до 1,3 м. Для базирования на земле ему достаточно бетонной полосы длиной 1,8 км, на воде — акватории в 2,5 км.

Всего планируется создать несколько отрядов Бе-200 на разных флотах. Первые экземпляры строятся в поисково-спасательном варианте — такие машины при необходимости могут привлекаться для тушения пожаров. Самолет способен до шести часов вести патрулирование в 200-мильной зоне от берега. Специальная оптическая наблюдательная станция, включающая тепловизионный канал, помогает Бе-200 работать ночью и в условиях тумана. На борту амфибии есть места для 45 человек, надувная лодка и средства помощи пострадавшим.

В мае 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что флотские самолеты-амфибии будут выпускаться и в противолодочной версии. Хотя пока в варианте «охотника на субмарины» Бе-200 представлен не был — по крайней мере, официально.

Бе-200 будут работать вдоль всего арктического побережья. В первую очередь они будут контролировать акваторию Баренцева моря и обеспечивать выход подлодок из мест базирования, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В их функции будут входить и противолодочные действия: американские субмарины регулярно заходят в Баренцево море, — пояснил он. — Другое важное направление — поисково-спасательные мероприятия. В том районе интенсивное движение — выходят на боевое дежурство подводные лодки, ходят боевые корабли, рыболовные суда, рядом Северный морской путь.

Большой и современный

«Альтаир» создавался с использованием наработок не вышедшего в серию военного самолета-амфибии А-40. Поэтому для Бе-200 с самого начала заявлялась возможность быстрой разработки его патрульного и противолодочного вариантов. Представители ВМФ еще в 2015 году сообщали о планах заказа Бе-200 для замены изношенных Бе-12, стоявших на вооружении российских ВМФ.

Контракт на поставку шести Бе-200 Минобороны подписало с ТАНТК имени Бериева в 2013 году. Но из-за проблем у производителя его исполнение сорвалось. В 2017 году договор расторгли. Военное ведомство не получило по нему ни одного самолета.

Перезаключено соглашение было в 2018 году. В этот раз военные заказали партию из трех Бе-200ЧС. Основным их назначением будут поисково-спасательные задачи. Даже если «летающая лодка» не сможет сесть на воду, она способна сбросить пострадавшим подвесные спасательные контейнеры с аварийным плотиком и запасом пищи и воды. Сохранили новые самолеты и функцию пожаротушения: авиация Минобороны регулярно привлекается для ликвидации возгораний в труднодоступных регионах страны.

Первая построенная для флота «летающая лодка» поднялась в воздух в феврале. В июле прошла торжественная церемония принятия ее личным составом 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске. Новый самолет уже принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.

Еще два Бе-200 находятся на завершающем этапе постройки и по плану должны быть переданы Минобороны до конца года. Затем ожидается заключение нового контракта на дополнительные партии самолетов для ВМФ.