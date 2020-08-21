Минобороны Белоруссии поручило подготовить предложения по обороне гродненского направления

Глава минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин поручил подготовить предложения по ведению обороны на гродненском тактическом направлении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 августа.

В сообщении говорится, что в рамках поручения президента страны Александра Лукашенко активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению особое внимание будет уделено западному операционному направлению и войскам западного оперативного командования.

Кроме того, сообщается, что оперативное командование усилят ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Ранее, на заседании Совета безопасности 19 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил государственному пограничному комитету усилить охрану госграницы, чтобы не допустить проникновения в страну боевиков из других стран, оружия, боеприпасов и денег.

Лукашенко также опроверг слухи о переброске российских войск в страну, но решил развернуть боевые подразделения на западных границах республики и привести их в полную боевую готовность.

Фото: mil.by