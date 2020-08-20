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Российская газета

В Совбезе рассказали о новых задачах ВМФ по защите морских газопроводов

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Поход кораблей ВМФ по Севморпути проходит с высадкой десанта на берег.
Поход кораблей ВМФ по Севморпути проходит с высадкой десанта на берег.
Источник изображения: Сергей Федюнин/ пресс-служба Северного флота/ ТАСС

Соединенные Штаты стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России.

С этой целью совершаются разведывательные полеты, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США и НАТО. К выполнению задач разведки привлекаются и научно-исследовательские суда.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью "Интерфаксу". По его словам, в "Арктической стратегии" министерства обороны США оспариваются наши подходы к перспективам освоения Северного морского пути. Этот путь, по мнению Пентагона, должен стать международным транспортным маршрутом, не подпадающим под российскую юрисдикцию.

Созвучны этому документу и "Руководящие принципы германской политики в Арктическом регионе", которые провозглашают необходимость интернационализации как транспортных магистралей, так и всех видов ресурсов Крайнего Севера.

Михаил Попов напомнил, что в России тоже существует свой стратегический документ - Морская доктрина, в которой отражены вопросы обеспечения безопасности морской деятельности страны, в том числе и в Арктике. Согласно стратегии военно-морская деятельность отнесена Морской доктриной к категории высших государственных приоритетов и является составной частью военной деятельности государства, осуществляемой в Мировом океане в целях предотвращения агрессии против России и защиты ее национальных интересов. Так, по данным замсекретаря Совбеза, ВМФ обеспечивает безопасность российского морского судоходства и других видов морской экономической деятельности. Например, в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2" корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград.

"Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств", - отметил Попов.

По его данным, в последнее время эта тема стала не столько экзотической, сколько популярной и в определенных районах Мирового океана - актуальной, злободневной. Тема борьбы с пиратством нашла свое отражение и в Морской доктрине, которой определено, что "Военно-морской флот создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, в том числе принимает участие в борьбе с пиратством".

По мнению Пентагона, Севморпуть должен стать маршрутом, не подпадающим под российскую юрисдикцию

Так, по словам Михаила Попова, для обеспечения безопасности российского морского судоходства, борьбы с пиратством и вооруженным разбоем на море в 2019 году силами ВМФ выполнено три похода в опасные с точки зрения пиратства районы Мирового океана. Фрегат "Адмирал Горшков" в сопровождении спасательного буксирного судна "Чикер" и среднего морского танкера "Дубна" совершил поход в Аденский залив и в бассейн Карибского моря. Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в сопровождении среднего морского танкера "Иркут" проводили патрулирование в районах Южно-Китайского моря, Сингапурского и Малаккского проливов, Яванского моря.

По данным Совбеза, анализ статистики пиратских нападений свидетельствует о снижении активности в Аденском заливе и одновременно об увеличении случаев пиратских нападений в Сингапурском, Малаккском проливах и Гвинейском заливе. Это потребовало наращивания антипиратских усилий. ВМФ вышли на патрулирование в эти районы в 2020 году.

По данным заместителя секретаря Совбеза РФ, план боевой службы ВМФ за 2019 год выполнен полностью. Увеличилась средняя продолжительность дальних походов, а также интенсивность боевой службы кораблей и подводных лодок - носителей высокоточного оружия большой дальности. Морская авиация после длительного перерыва возобновила интенсивные полеты с выполнением практических действий в дальней морской и океанской зонах. Кроме того, во время несения боевой службы Военно-морским флотом успешно решаются задачи защиты национальных интересов России в оперативно важных районах Мирового океана.


Иван Егоров

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