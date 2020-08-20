Сирия передала России участки для расширения базы Хмеймим

Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.
Документ о передаче земли и акватории был подписан в июле и опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что недвижимость и акватория выделяются для "создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы".
Россия сможет использовать территорию на весь срок действия соглашения 2015 года о размещении российской авиагруппы в Сирии, передает "Коммерсант".
У России есть две базы в Сирии – авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.
В мае президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.
Елизавета Булкина