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Деловая газета "Взгляд"

Сирия передала России участки для расширения базы Хмеймим

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Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим
Плац и столовая для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.

Документ о передаче земли и акватории был подписан в июле и опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что недвижимость и акватория выделяются для "создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы".

Россия сможет использовать территорию на весь срок действия соглашения 2015 года о размещении российской авиагруппы в Сирии, передает "Коммерсант".

У России есть две базы в Сирии – авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В мае президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.


Елизавета Булкина

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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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