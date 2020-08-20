Российские летчики перехватили самолеты США над Балтикой и Черным морем

В среду Национальный центр управления обороной РФ дважды сообщил об американских воздушных разведчиках, барражировавших в небе у нашей границы сначала над нейтральными водами Балтики, а затем над Черным морем.

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства вовремя засекли все чужие объекты, приближающиеся к нашим рубежам. На их перехват посылали самолеты из состава дежурных сил по ПВО.

Вот как это было на Балтике с самолетом Су-27. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ американским самолетом не допустили.

Интерес военных США к этому российскому региону понятен. Ранее в среду Балтфлот сообщил, что наши военные проводят в Калининградской области учения, в которых задействованы береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, свои маневры проводят подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Балтийского флота. Судя по всему, именно за этими учениями и собирались проследить с высоты американские разведчики.

Второе сообщение Национального центра управления обороной РФ звучало так: "19 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа".

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Надо сказать, что подобные провокационные рейду у наших рубежей чужие самолеты проводят постоянно. Они появлялись и над Баренцевымм, и над Черным морем, а также на Балтике. Для того, чтобы отогнать эти самолеты от российской границы, в небо каждый раз поднимали истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действовали жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все инциденты заканчивались тем, что непрошеные визитеры отворачивали от российской границы.

Юрий Гаврилов