Военные определятся со служебной тайной

Минобороны РФ определило информацию, которая, согласно новому проекту изменений в федеральный закон «Об обороне», будет отнесена к служебной тайне. Как следует из опубликованного для общественного обсуждения проекта изменений, сведения о чрезвычайных ситуациях, окружающей среде, а также о нарушении прав и свобод человека к служебной не будут отнесены к служебной тайне.

«К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства», - указано в документе.

В нем поясняется, что точный перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет составлен военным ведомством по предложениям других войск, воинских формирований и органов в области обороны.

В документе говорится, что к служебной тайне в области обороны не могут быть отнесены сведения, по которым у России есть международные обязательства по их открытому обмену. Также к служебной тайне не отнесены гостайна, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан.

Будут открытыми сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, сведения о фактах нарушения закона государственными властями, информация по правам и свободам человека, а также о состоянии окружающей среды.

Также в законопроекте предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, в соответствии с законодательством РФ, пишет Eadaily.