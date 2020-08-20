Войти
Военно-промышленный курьер

Военные определятся со служебной тайной

379
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны РФ определило информацию, которая, согласно новому проекту изменений в федеральный закон «Об обороне», будет отнесена к служебной тайне. Как следует из опубликованного для общественного обсуждения проекта изменений, сведения о чрезвычайных ситуациях, окружающей среде, а также о нарушении прав и свобод человека к служебной не будут отнесены к служебной тайне.

«К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства», - указано в документе.

В нем поясняется, что точный перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет составлен военным ведомством по предложениям других войск, воинских формирований и органов в области обороны.

В документе говорится, что к служебной тайне в области обороны не могут быть отнесены сведения, по которым у России есть международные обязательства по их открытому обмену. Также к служебной тайне не отнесены гостайна, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан.

Будут открытыми сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, сведения о фактах нарушения закона государственными властями, информация по правам и свободам человека, а также о состоянии окружающей среды.

Также в законопроекте предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, в соответствии с законодательством РФ, пишет Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.06.2015
Минобороны создало департамент мониторинга средств ГОЗ
06.08.2013
Подписан государственный контракт на поставку Минобороны России 40 вертолетов Ми-8АМТШ
28.05.2012
Без Габалы?
21.06.2011
Наличие в составе ВМФ России кораблей типа «Мистраль» повысит эффективность управления силами и средствами флота – В.Высоцкий
20.08.2009
VIP-салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей