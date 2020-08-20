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Интерфакс-АВН

ПВО Балтфлота в Калининградской области учатся отражать воздушные атаки

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ЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Тор-М2 и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Тунгуска-М" отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтийского флота (БФ).

"В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе ЗРК "Тор-М2", ЗПРК "Тунгуска -М", ЗРК "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Военные отрабатывали не только отражение воздушного удара, но и обеспечение полетов самолетов и вертолетов морской авиации, а также занятие и маскировку позиций.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Стрела-10
Тунгуска
Проекты
БФ
Военные учения
Тор ЗРК
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