ПВО Балтфлота в Калининградской области учатся отражать воздушные атаки

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Тор-М2 и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Тунгуска-М" отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтийского флота (БФ).

"В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе ЗРК "Тор-М2", ЗПРК "Тунгуска -М", ЗРК "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Военные отрабатывали не только отражение воздушного удара, но и обеспечение полетов самолетов и вертолетов морской авиации, а также занятие и маскировку позиций.