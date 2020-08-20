"Спутники или...?": НЛО озадачили космонавта Вагнера

Российский космонавт увидел НЛО с борта МКС

Сразу 5 необычных объектов снял на камеру с борта МКС российский космонавт Иван Вагнер. Странный феномен он наблюдал, снимая полярные сияния над Антарктидой.

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал о наблюдении с борта Международной космической станции нескольких необычных объектов. Странный феномен он наблюдал, проводя съемку полярных сияний.

Результатом съемки и комментариями космонавт поделился в своем твиттере.

«Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними.

Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние...- написал космонавт, назвав НЛО «космическими гостями».

Примерно на девятой секунде представленного видео действительно появляются пять точечных объектов, летящих параллельными курсами на одинаковом расстоянии друг от друга, и быстро исчезающие.

Поделился космонавт и техническими подробностями съемки. По его словам, съемка велась с частотой один кадр в секунду, после чего кадры собирались в видео с частотой развертки 25 кадров в секунду.

«Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?» - задается вопросом Вагнер.

По словам космонавта информация о наблюдении светящихся объектов доведена до руководства Госкорпорации «Роскосмос». Материалы переданы в ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

Помимо Вагнера в настоящее время на борту МКС работают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.

3 августа на землю с МКС возвратились два американских астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые впервые были доставлены на борт станции частным пилотируемым кораблем - Dragon от компании SpaceX. Спускаемая капсула их корабля приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья города Пенсакола (Флорида).

Эта экспедиция стала знаковой для мировой, но в первую очередь для американской космонавтики - завершился девятилетний период, в течение которого астронавты NASA не летали в космос на своих ракетах, а США полностью зависели в этом от российских ракет «Союз».

Теперь США получили свое средство доставки людей на МКС, причем в течение года должен войти в строй второй корабль - Starliner от компании Boeing, с испытаниями которого ранее произошли проблемы.

НЛО и Пентагон

На днях стало известно, что Пентагон занимается формированием рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО), с которыми сталкивались летчики американских ВВС. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в военном ведомстве.

Как рассказали источники, курировать эту рабочую группу будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист. По их информации, о ее создании официально объявят уже в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает НЛО в рамках секретной программы и пытается выяснить причину аномалий, которые военные наблюдают в атмосфере. В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах. Об этом он сказал в приуроченном ко Дню отца интервью своему сыну Дональду Трампу - младшему.

Политика спросили тогда, готов ли он рассекретить сведения об НЛО, на что Трамп ответил: «Я не буду говорить с вами о том, что я знаю об этом, но это очень интересно». «Я подумаю над [рассекречиванием]», - цитирует Трампа The New York Times.

Отдел "Наука"