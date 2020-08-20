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Российская газета

Видео: Под Астраханью военные построили железнодорожный мост через Волгу

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Под Астраханью военные инженеры навели наплавной железнодорожный мост через Волгу. Длина инженерного сооружения составила 1360 метров.

- Здесь выбран самый тяжелый участок - это река Волга, которая является серьезнейшим барьерным рубежом, и поэтому именно на нем войска тренируются в преодолении водных преград, - отметил командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

В рамках учений сил материально-технического обеспечения условный противник "разбомбил" переправы через Волгу. Подразделения инженерных войск собрали понтонный мост, по которому со скоростью 20 километров в час на другой берег реки пошла крупногабаритная и тяжелая бронетехника. Затем была организована десантная и паромная переправа минометных и танковых подразделений.

К выполнению главной задачи приступили железнодорожники. Саперы провели техническую разведку и разминировали местность. После восстановления железнодорожного пути и вывода "горящего" парома через Волгу пошли железнодорожные цистерны с горючим, платформы с техникой и боеприпасами. Одновременно было синхронизировано движение по автомобильному мосту. Для обеспечения безопасности был развернут спасательный водолазный пост.

Специальное учение проводится одновременно на 25 полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.


Николай Грищенко

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