Войти
ТАСС

В NASA рассказали о сроках починки радиотелескопа Аресибо

474
0
0
Радиотелескоп Аресибо
Радиотелескоп Аресибо.
Источник изображения: © AP Photo/Brennan Linsley

На антенну телескопа по пока неизвестным причинам упали 200 метров троса

ТАСС, 19 августа. Восстановление работы радиотелескопа Аресибо, 305-метровую антенну которого повредил вылетевший трос, займет несколько месяцев. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на директора подразделения планетарной защиты NASA.

"Персонал обсерватории продолжает изучать повреждения и оценивать возможную стоимость починки телескопа. Однако уже сейчас можно сказать, что Аресибо не вернется к работе в ближайшее время. По всей видимости, на восстановление его антенны уйдет как минимум несколько месяцев", - рассказал глава отдела планетарной защиты NASA Линдли Джонсон.

Телескоп Аресибо который построили в 1960 году в Пуэрто-Рико, до недавнего времени был крупнейшей радиоастрономической обсерваторией мира, в работе которой участвовала только одна антенна. Ее диаметр - 304,8 метра. Рекорд Аресибо в 2016 году побил китайский радиотелескоп FAST с диаметром антенны 500 м.

Особенность телескопа Аресибо состоит в том, что в его антенну встроены не только мощные приемники радиосигнала, но и излучатели. Благодаря этому астрономы могут детально изучать форму сближающихся с Землей астероидов и оценивать, насколько они опасны для планеты.

Последствия вылета троса

Аресибо нередко приостанавливает работу из-за штормов и ураганов, которые случаются на Карибских островах и западном побережье США по несколько раз за год. Несмотря на это в течение последних лет обсерватории удавалось избежать существенных повреждений.

Однако 10 августа лопнул один из вспомогательных тросов, который удерживал металлическую платформу обсерватории над чашей телескопа. Он оставил 30-метровую пробоину на поверхности антенны телескопа, а также частично вывел из строя платформу и некоторые научные инструменты. Персонал обсерватории пока не выяснил, почему трос оборвался.

Предварительный анализ повреждений показал, что трос на самом деле не оборвался, а вылетел из гнезда на одной из трех поддерживающих вышек. В результате на антенну телескопа упало около 200 м кабеля, которые весят несколько тонн. По счастливому стечению обстоятельств в это время людей на территории обсерватории не было (авария случилась ночью), а инструменты NASA не были повреждены.

Точная стоимость и продолжительность ремонта, по словам Джонсона, пока неизвестна. Предварительный прогноз говорит как минимум о нескольких месяцах работы. В последний раз антенну Аресибо ремонтировали в 2017 году - после того, как по Пуэрто-Рико прошел ураган "Мария".

Несмотря на минимальный характер повреждений, на эту процедуру Национальный научный фонд США и NASA тогда потратили более $8 млн. Приблизительные оценки затрат на починку станут известны в ближайшее время, подытожил Джонсон.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
30.12.2019
От Фёдора до скороварки: главные итоги мировой космонавтики
24.06.2019
"Из того, что было"
22.01.2019
Педро Дуке: космический туризм на Марс маловероятен
26.05.2015
"РАН и Роскосмос при формировании программы космических исследований учитывают все экономические реалии"
13.06.2013
Угрозы из космоса растут
17.10.2011
Луна как предчувствие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей