В NASA рассказали о сроках починки радиотелескопа Аресибо

На антенну телескопа по пока неизвестным причинам упали 200 метров троса

ТАСС, 19 августа. Восстановление работы радиотелескопа Аресибо, 305-метровую антенну которого повредил вылетевший трос, займет несколько месяцев. Об этом пишет SpaceNews со ссылкой на директора подразделения планетарной защиты NASA.

"Персонал обсерватории продолжает изучать повреждения и оценивать возможную стоимость починки телескопа. Однако уже сейчас можно сказать, что Аресибо не вернется к работе в ближайшее время. По всей видимости, на восстановление его антенны уйдет как минимум несколько месяцев", - рассказал глава отдела планетарной защиты NASA Линдли Джонсон.

Телескоп Аресибо который построили в 1960 году в Пуэрто-Рико, до недавнего времени был крупнейшей радиоастрономической обсерваторией мира, в работе которой участвовала только одна антенна. Ее диаметр - 304,8 метра. Рекорд Аресибо в 2016 году побил китайский радиотелескоп FAST с диаметром антенны 500 м.

Особенность телескопа Аресибо состоит в том, что в его антенну встроены не только мощные приемники радиосигнала, но и излучатели. Благодаря этому астрономы могут детально изучать форму сближающихся с Землей астероидов и оценивать, насколько они опасны для планеты.

Последствия вылета троса

Аресибо нередко приостанавливает работу из-за штормов и ураганов, которые случаются на Карибских островах и западном побережье США по несколько раз за год. Несмотря на это в течение последних лет обсерватории удавалось избежать существенных повреждений.

Однако 10 августа лопнул один из вспомогательных тросов, который удерживал металлическую платформу обсерватории над чашей телескопа. Он оставил 30-метровую пробоину на поверхности антенны телескопа, а также частично вывел из строя платформу и некоторые научные инструменты. Персонал обсерватории пока не выяснил, почему трос оборвался.

Предварительный анализ повреждений показал, что трос на самом деле не оборвался, а вылетел из гнезда на одной из трех поддерживающих вышек. В результате на антенну телескопа упало около 200 м кабеля, которые весят несколько тонн. По счастливому стечению обстоятельств в это время людей на территории обсерватории не было (авария случилась ночью), а инструменты NASA не были повреждены.

Точная стоимость и продолжительность ремонта, по словам Джонсона, пока неизвестна. Предварительный прогноз говорит как минимум о нескольких месяцах работы. В последний раз антенну Аресибо ремонтировали в 2017 году - после того, как по Пуэрто-Рико прошел ураган "Мария".

Несмотря на минимальный характер повреждений, на эту процедуру Национальный научный фонд США и NASA тогда потратили более $8 млн. Приблизительные оценки затрат на починку станут известны в ближайшее время, подытожил Джонсон.