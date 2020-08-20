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РИА Новости

Больше никто так не может. В США восхитились идеей российских подводников

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Подводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы
Подводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников при запуске ракет в условиях Северного Ледовитого океана. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал возможности российских подлодок.

Американский Forbes восхитился новым способом запуска ракет из-подо льда, придуманным российскими подводниками.

Издание отмечает, что базирование подлодок в Северном Ледовитом океане позволяет запускать межконтинентальные баллистические ракеты по оптимальной траектории. Однако у этого есть и свои минусы: толстый слой льда затрудняет запуск ракет, поскольку его необходимо сначала пробить.

Ранее использовались только два способа: либо экипаж подлодки искал полынью, однако это было проблематично в условиях необходимости быстро выполнить приказ, либо субмарина всплывала и своим корпусом ломала лед, однако при этом могла получить повреждения. Всплытие также делало ее уязвимой для потенциального противника.

"Российским морякам пришла в голову блестящая идея: запустить сначала ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, которая пробила бы во льдах дыру, чтобы через нее могла пройти МБР", – отмечает Forbes.

Автор материала признает, что вероятность начала третьей мировой войны, где бы использовались баллистические ракеты, в настоящий момент очень мала. Однако страна, которая способна запускать ракеты из-подо льда, будет иметь преимущество, учитывая также и то, что значение Арктики в мировой политике в последнее время увеличивается.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал публикацию.

"Для ракетного пуска необходимо, чтобы подлодка, постепенно всплывая, выдавливала лед, который находится над ней, после этого идет запуск ракеты. У нас уже прошли испытания и залповых пусков ракет после всплытия. Кроме нас это никто и никогда не использовал. И в этом смысле Россия оказалась впереди планеты всей", – сказал Алексей Подберезкин.

Технология так называемого броскового пуска ракет из подводного положения подвластна только российским подводникам, подчеркнул эксперт.

"Проблема заключается в том, чтобы, во-первых, лодка долго могла находиться в подледном положении, речь идет о серьезных сроках – до 90 дней. Кроме того, она должна обладать такими конструктивными особенностями, чтобы выдавить лед, а он бывает толщиной до полутора метров. Лед выдавливается, показываются пусковые установки, и как только они показались (всей лодке всплывать не нужно), происходит запуск ракеты. Причем сначала происходит пуск пороховой, и только потом включаются маршевые двигатели. Американские подлодки этого делать не могут. Они пытались, и даже несколько раз им это удавалось, но – в комфортных условиях, а не в условиях, приближенных к боевым", – отметил Алексей Подберезкин.
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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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