Больше никто так не может. В США восхитились идеей российских подводников

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников при запуске ракет в условиях Северного Ледовитого океана. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал возможности российских подлодок.
Американский Forbes восхитился новым способом запуска ракет из-подо льда, придуманным российскими подводниками.
Издание отмечает, что базирование подлодок в Северном Ледовитом океане позволяет запускать межконтинентальные баллистические ракеты по оптимальной траектории. Однако у этого есть и свои минусы: толстый слой льда затрудняет запуск ракет, поскольку его необходимо сначала пробить.
Ранее использовались только два способа: либо экипаж подлодки искал полынью, однако это было проблематично в условиях необходимости быстро выполнить приказ, либо субмарина всплывала и своим корпусом ломала лед, однако при этом могла получить повреждения. Всплытие также делало ее уязвимой для потенциального противника.
"Российским морякам пришла в голову блестящая идея: запустить сначала ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, которая пробила бы во льдах дыру, чтобы через нее могла пройти МБР", – отмечает Forbes.
Автор материала признает, что вероятность начала третьей мировой войны, где бы использовались баллистические ракеты, в настоящий момент очень мала. Однако страна, которая способна запускать ракеты из-подо льда, будет иметь преимущество, учитывая также и то, что значение Арктики в мировой политике в последнее время увеличивается.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал публикацию.
Технология так называемого броскового пуска ракет из подводного положения подвластна только российским подводникам, подчеркнул эксперт.