Модуль "Наука" для МКС доставили на Байконур

Запуск модуля к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в 2021 году Роскосмос планирует отправить на МКС, доставлен на Байконур. Об этом говорится в сообщении госкоропрации, распространенном в среду.

"Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль "Наука", запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл космодром Байконур", - отметили в Роскосмосе, уточнив, что для перевозки модуля и необходимого оборудования понадобилось 14 вагонов.

Теперь специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Центра им. М. В. Хруничева проведут заводские контрольно-измерительные испытания нового модуля, его электрические испытания, примерку средств крепления крупногабаритных объектов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС планируется осуществить в апреле 2021 года. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.