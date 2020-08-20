"Психологическая игра": Польша не видит угрозы в военных Белоруссии

Польша спокойно отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Польша не видит причин беспокоиться из-за того, что Белоруссия развернула свои войска у западных границ. По мнению замглавы МИД Польши Марчина Пшидача, это лишь "психологическая игра", направленная на белорусских граждан, а не на соседние государства. Таким образом, считает дипломат, власти республики нагоняют страх на народ.

Польша не считает угрозой развертывание Белоруссией своей армии у западных границ. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач уверен, что это внутренняя психологическая игра белорусских властей.

"Это не первое заявление президента [Белоруссии Александра] Лукашенко такого типа. Мы, конечно, внимательно анализируем и отслеживаем все движения. Но я хочу успокоить: никакой угрозы для польской безопасности нет", - сказал Пшидач в эфире Польского радио.

По мнению дипломата, белорусский лидер «разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог». Это, по предположению Пшидача, должно привести к сплочению всех белорусов «вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть президента Лукашенко".

"И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу", - резюмировал замминистра. При этом страны-члены НАТО готовы к «коллективной обороне» и защите безопасности всех участников альянса.

Ранее Лукашенко объявил, что у западных границ страны военное командование Белоруссии развернуло боевые подразделения армии. Военные приведены в полную боевую готовность.

Накануне стало известно, что над госграницей Белоруссии летают истребители. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики. По данным министерства, это плановые полеты авиации. Они проходят в рамках боевой подготовки. Пилоты отрабатывают совместные действия в составе пар самолетов.

Кроме того, к стрельбам готовятся зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-ой и 120-ой отдельных механизированных бригад. Будут использованы зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" и переносные ЗРК "Игла".

Недавно глава Белоруссии заявлял, что у западных границ его страны войска НАТО "лязгают гусеницами". Кроме того, он был обеспокоен наращиванием вооружений в Польше и Литве, где проходят военные учения Североатлантического альянса.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на слова Лукашенко сказала, что военнослужащие стран-участниц альянса находятся в Восточной Европе только из-за обороны. Они, по ее словам, не несут угрозы.

Тем не менее, белорусский президент выражал свою негативную настроенность в отношении НАТО. Одной из причин этого является требование альянса провести перевыборы в республике из-за многочисленных выступлений граждан.

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», - уверен Лукашенко.

Ранее он подчеркивал, что к массовым акциям протеста оппозиции причастны иностранные силы. Они, как полагает Лукашенко, хотят провести в республике «цветную революцию».

Политик выражал мнение, что протестным движением руководят иностранные «кукловоды». Они нацелены на передвижение западных границ Белоруссии, считает глава государства. По его словам, они хотят, чтобы граница была не под Брестом, а под Минском, как до начала Второй мировой войны. «Этому не бывать», - заверил Лукашенко.

Вместе с тем он выразил мнение, что «даже если они [оппозиция] утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время».

Пока Лукашенко видит влияние на события в Белоруссии извне, Польша выступает за налаживание диалога между ЕС и республикой. Замминистра иностранных дел Павел Яблоньский считает, что европейские санкции против отдельных лиц, ответственных за жестокое подавление митингов, приведут к сближению Белоруссии и России. Этого, по его мнению, Европе не следует допускать.

«Ограничение санкциями без предоставления перспективы [сотрудничества] еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить», - отметил он.

По словам дипломата, Польша хочет, чтобы реакция ЕС не ограничивалась только санкциями, белорусам нужно «дать нечто большее». Яблоньский считает, что предложение о сотрудничестве с Европой может подтолкнуть как белорусов, так и, возможно, самого Лукашенко, к столу переговоров. Чиновник уверен, что «и оппозиция, и он» должны увидеть «альтернативу, а не только сотрудничество с Россией».

Ангелина Мильченко