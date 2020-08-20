Saab доставит в Бразилию первый истребитель "Грипен E" в сентябре

ЦАМТО, 19 августа. Первый одноместный истребитель "Грипен E" (F-39) должен быть доставлен в Бразилию морским транспортом в сентябре 2020 года для проведения испытаний на территории страны.

По информации Infodefensa.com, командование ВВС Бразилии уже предоставило разрешение на полеты самолета F-39 Gripen (серийный номер 39.6001) компании Saab, начиная с 25 сентября 2020 года, по маршруту Навегантес – Гавиан-Пейшоту в рамках программы летных испытаний, которая ранее началась в Швеции.

Кроме того, запланирован специальный демонстрационный полет в Бразилии 23 октября 2020 года в рамках мероприятий, связанных с празднованием Дня создания ВВС страны. На празднике самолет будет официально представлен руководству Бразилии.

Как сообщал ЦАМТО, летные испытания первого истребителя "Грипен E" с.н. 39.6001 начались на предприятии компании Saab в Линчепинге 26 августа 2019 года. Продолжительность первого полета составила 65 мин.

Самолет является первым серийным истребителем, предназначенным для поставки ВВС Бразилии, и будет использоваться в качестве испытательного образца в совместной испытательной программе. Основными отличиями 39-6001 от предыдущих испытательных образцов является совершенно новая компоновка кабины с большим широкоформатным дисплеем (WAD), двумя малоразмерными дисплеями в нижней части (sHDD) и новым коллиматорным индикатором (HUD). Другим важным отличием является обновленная система управления полетом "Грипен E". Она включает модификации как аппаратного, так и программного обеспечения.

Контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуги обслуживания и обучения. 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F". Одновременно с Saab было подписано офсетное соглашение, стоимость которого оценивается в 9,1 млрд. долл.

В рамках бразильской программы Saab отвечает за сборку 13 самолетов "Грипен" в Швеции, еще 8 будут собраны в Линчепинге совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

Как планируется, первый одноместный "Грипен E" будет передан командованию ВВС Бразилии в 2021 году, а двухместный "Грипен F" – в 2023 году.