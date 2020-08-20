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Российская газета

На Южном Урале 300 танков заманили "противника" в огневой мешок

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Источник изображения: rg.ru

Участвующие в учениях на полигоне в Челябинской области танки Т-72 действуют в составе обороняющейся группировки и отрабатывают тактику кочующих огневых средств, танковых засад, втягивания условного противника в огневой мешок.

В маневрах задействовано более 300 танков Т-72 различных модификаций. Привлечено восемь тысяч военнослужащих и 1,8 тысячи единиц техники. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. Стрельба происходит днем и ночью. Задействованы танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон". Большое внимание военные уделяют противодействию беспилотникам и прохождению заминированных участков с использованием радиоэлектронной борьбы.

- Отрабатывается комплексное применение средств огневого и радиоэлектронного поражения, беспилотной авиации, ведущей разведку в интересах обороняющихся разнородных группировок войск на открытой и лесистой местности, - говорится в сообщении.


Юлия Мякишева

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  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Т-72
Проекты
БПЛА
Военные учения
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