Дыра в бюджете: зачем Европа создает два новых истребителя

Европейский бюджет может не потянуть создание двух истребителей 6-го поколения

Великобритания и континентальная Европа реализуют свои собственные программы по созданию истребителя 6-го поколения, однако насколько необходимы сразу два проекта - вопрос открытый. Европейские эксперты спорят, сколько стран должно участвовать в создании этих боевых систем. «Газета.Ru» - о перспективах создания новых машин.

Вопрос заключается в том, смогут ли британский перспективный истребитель Tempest и немецко-французско-испанская авиационная боевая система будущего (Future Combat Air System, FCAS) сосуществовать в долгосрочной перспективе без «каннибализации оборонного бюджета» всего континента, пишет Defense News.

Более того, в то время как лидеры Великобритании открыто заявили о своем желании выбрать страны-партнеры для реализации программы Tempest, Париж и Берлин расходятся во мнениях относительно приема дополнительных членов (помимо Испании) в кооперацию соисполнителей из опасения замедлить свои усилия по созданию перспективного истребителя.

В начале этого года представители министерства обороны Германии заявили законодателям бундестага, что считают рискованным держать круг участников этого проекта слишком маленьким, потому что команда Tempest может вырваться вперед, без труда выбирая себе необходимых участников проекта, хотя это опасение пока не подтвердилось.

Генеральный директор Airbus Defence and Space (отделение корпорации Airbus по разработке и производству военно-авиационной и военно-космической техники) Дирк Хоке считает, что проблема, в целом, сводится к бюджету, то есть к цене вопроса.

Его компания является соисполнителем в программе FCAS вместе с французской корпорацией Dassault Aviation. Примечательно, что французы играют ведущую роль в создании истребителя следующего поколения, который задуман как центральное звено в более широкой программе поддержки беспилотных летательных аппаратов и оборудования для управления боевыми действиями в воздухе.

«Европа не может позволить себе две новые системы одновременно»,

- сказал Хоке в ходе виртуальной панельной дискуссии, организованной ассоциацией лоббистов оборонной промышленности Германии.

Он утверждает, что это особенно актуально, потому что конкуренция между Великобританией и государствами-участниками Европейского союза усилит представление о том, что Brexit ослабил внутриконтинентальный оборонительный союз. Это мнение, которое лидеры по обе стороны Ла-Манша постоянно пытаются развеять.

По словам Хоке, поиск способа слияния FCAS и Tempest должен стать главным приоритетом для лиц, принимающих решения, как только будет достигнуто соглашение по Brexit о будущих торговых и оборонных отношениях. А пока, сказал он, «нам просто нужно набраться терпения».

Он пояснил: чтобы быть готовыми к «возможности вести переговоры на уровне глаз», оба проекта должны продолжать работу по развитию своих технологий, чтобы возможные точки соприкосновения для потенциального сотрудничества были как можно более яркими.

Напротив, генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье призвал к осторожности, когда дело доходит до слишком быстрого расширения круга участников FCAS.

Отметив, что Испания уже была допущена к программе после того, как Германия и Франция начали ее, Траппье уточнил, что сформировавшаяся кооперация соисполнителей все еще учится работать вместе.

«Если мы будем менять партнеров каждые шесть месяцев, я могу сказать вам, что мы не достигнем результата к 2040 году», - добавил он, имея в виду предполагаемую дату ввода в эксплуатацию футуристического оружия.

Как ранее писала «Газета.Ru», французская компания Dassault Aviation представила полноразмерный макет европейского истребителя пятого поколения NGF (Next generation fighter) на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2019 года.

План действий предполагает, что соглашение по архитектуре перспективного самолета будет достигнуто в 2020 году, платформа-демонстратор будет создана в 2026 году, и, наконец, заморозив возможность изменений всех остальных тактико-технических требований в 2030 году, выход на производство боевой машины состоится к 2040 году.

Новый самолет должен прийти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в ВВС Германии, Франции и Италии.

Согласно официальному заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной «системой систем» XXI века с использованием искусственного интеллекта и работающей в «боевом облаке» (Combat Cloud) и сети («экосистеме») существующих и перспективных пилотируемых и беспилотных систем, включая различные типы беспилотных летательных аппаратов (Remote Carriers) и управляемого оружия.

Министерство обороны Германии охарактеризовало FCAS как самую крупную и технологически сложную европейскую оборонную программу. Сейчас французская и германская стороны официально именуют перспективный самолет NGF «истребителем шестого поколения».

В свою очередь, в программе создания истребителя Tempest («Буря») участвуют Великобритания, Швеция и Италия.

Министерство обороны Соединенного Королевства представило концептуальную модель истребителя нового поколения еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии.

Проект Tempest является центральным звеном этой стратегии, предназначенной в значительной степени для того, чтобы позволить британской оборонной аэрокосмической промышленности сохранить свои технологические преимущества в разработке реактивных истребителей.

По расчетам разработчиков, перспективный истребитель Tempest должен совершить первый полет примерно в 2040 году, заменив Eurofighter Typhoon в составе Королевских ВВС Великобритании.

Перспективные возможности истребителя шестого поколения заключаются в интеграции пилотируемых самолетов и беспилотных летательных аппаратов, несущих оружие и датчики, связанных между собой сложной сетью передачи данных и облачной информационной инфраструктурой.

Для чего Великобритании нужен Tempest

Какое-либо реальное боевое применение истребителей Tempest для обороны Британских островов отсутствует, поскольку, если не рассматривать вариант ядерного сценария, исключается любое вооруженное столкновение с Россией, западными странами и с Китаем.

К тому же все последние войны, которые вела Великобритания, были коалиционными (как правило, во главе с США).

Можно предположить, что истребитель шестого поколения Tempest будет решать какие-то задачи на заморских территориях Соединенного Королевства. Однако в этом случае противником ВВС Великобритании будут самолеты гораздо технологически ниже классом даже Eurofighter Typhoon, не говоря уже о Tempest.

То есть Королевские ВВС нигде не столкнутся с самолетом, который бы их превосходил по технологическому уровню. Иными словами, по большому счету, для решения практически всех своих задач достаточно истребителей класса Eurofighter Typhoon.

Получается, какого-либо военного значения этот проект, по большому счету, не имеет.

Да и образно можно сказать, что Великобритания «не в гонке» по созданию истребителей подобного типа, в отличие, например, от Китая и России.

Выходит, самолет 6-го поколения создается для сохранения статуса, а главные задачи проекта Tempest - финансово-экономического плана.

Лондон пытается поддержать свою промышленность, статус BAE Systems как крупнейшей авиа- и ракетно-космической фирмы не только Великобритании, но и мира, загрузить производственные мощности, взбодрить кадры разработчиков, инженерно-технического состава, высококвалифицированных рабочих.

Связка BAE Systems и SAAB плюс Италия способна выдать самолет, который получится ничуть не хуже, чем создаваемый в настоящее время истребитель в связке Франция-Германия-Испания.

При этом если бы они все объединились в этом составе (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Швеция, Италия), то ресурсов у них достаточно, чтобы создать машину, сравнимую с американским истребителем F-35.

Однако у американцев налицо сверхсистемы оружия (космос, навигация, связь, интеграция, получение информации от разных источников и т. д.), в которых F-35 как самолет - всего лишь элемент.

Однозначного ответа, выйдут ли европейцы на создание подобной сверхсистемы оружия, в настоящее время, пожалуй, нет.