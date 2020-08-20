Япония поднимала истребители в связи с полетом российских Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем и Тихим океаном, их сопровождали самолёты ВВС Японии, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана", - сообщили в министерстве.

"Продолжительность полета составила более 7 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии", - заявили в министерстве.

Там напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.