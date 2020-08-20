В Совбезе рассказали о защите судов-трубоукладчиков "Северного потока-2"

Чтобы не допустить провокаций со стороны других стран, корабли ВМФ обеспечивали безопасность российских трубоукладочных судов, которые были задействованы в строительстве "Северного потока-2". Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград.

"Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств", - заявил Попов, чьи слова приводит "Интерфакс".

Он также рассказал об антипиратской деятельности флота, которая в последнее время из экзотической превратилась в злободневную. Так, для обеспечения безопасности российского морского судоходства, борьбы с пиратством и вооруженным разбоем на море в 2019 году силами ВМФ выполнено три похода в пиратоопасные районы Мирового океана: фрегат "Адмирал Горшков" в сопровождении спасательного буксирного судна "Чикер" и среднего морского танкера "Дубна" - в Аденский залив и в бассейн Карибского моря; большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в сопровождении среднего морского танкера "Иркут" - в районы Южно-Китайского моря, Сингапурского и Малаккского проливов, Яванского моря.

Как отметил Попов, анализ статистики пиратских нападений свидетельствует о снижении активности в Аденском заливе и одновременно об увеличении случаев пиратских нападений в Сингапурском, Малаккском проливах и Гвинейском заливе, что потребовало наращивания антипиратских усилий ВМФ в этих районах в 2020 году.

Иван Егоров