Минобороны определило отнесенную к служебной тайне информацию

Открытыми будут сведения о фактах нарушения прав и свобод, о фактах нарушения закона властями, а также о состоянии окружающей среды

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство определило информацию, которая, согласно новому проекту изменений в федеральный закон "Об обороне", будет отнесена к служебной тайне в области обороны. Сведения о чрезвычайных ситуациях, окружающей среде, а также о нарушении прав и свобод человека к служебной тайне отнесены не будут, следует из проекта изменений, опубликованного в среду для общественного обсуждения.

"К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства", - говорится документе.

Там уточняется, что точный перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет составлен Минобороны по предложениям других войск, воинских формирований и органов в области обороны.

Кроме того, в документе определяется, что к служебной тайне в области обороны не могут быть отнесены сведения, по которым у России есть международные обязательства по их открытому обмену. Также к служебной тайне не отнесены гостайна, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан.

Будут открытыми сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, сведения о фактах нарушения закона государственными властями, информация по правам и свободам человека, а также о состоянии окружающей среды.

Также в законопроекте предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, в соответствии с законодательством РФ.