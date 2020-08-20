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Российская газета

Падение двух американских беспилотников сняли на видео в Сирии

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Источник изображения: Baladi-News Network / youtube.com

В минувший вторник протурецкие боевики обнародовали кадры падения в Сирии двух беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в сельской местности Идлиба.

На видео демонстрируется, как вначале падает один горящий дрон, а затем показывается другой, также объятый пламенем, за которым тянется след плотного черного дыма. Затем видны лежащие на земле обломки.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, участники незаконных вооруженных формирований вначале утверждали, что им, якобы, удалось сбить два или даже три "самолета-разведчика". Причем говорилось о российской или иранской принадлежности уничтоженной техники.

На самом деле были потеряны два американских ударных MQ-9 Reaper, в ролике можно разглядеть характерную для этих крылатых машин хвостовую часть.

Сложно сказать точно, из-за чего все это могло произойти. По одной версии, были применены переносные зенитные ракетные комплексы. Однако как правило БПЛА США совершают маневры на высотах, которые просто недосягаемы для ПЗРК.

В то же время известно, что в этом районе дислоцируются турецкие установки противовоздушной обороны MIM-23 Hawk, но никаких свидетельств о том, что они были задействованы, пока нет.

Американские неофициальные источники, например Military Times, признают, что США лишились двух беспилотников. При этом сообщают, что аппараты столкнулись в воздухе, и пока не ясно, велся ли по ним огонь с земли.

"MQ-9 достаточно активно действуют над этими районами, неоднократно упоминалось об уничтожении ими руководителей террористических группировок. Для этого, как правило, используют ракеты AGM-114R9X с так называемыми "выдвижными лезвиями", - отмечает военный эксперт.



Алексей Моисеев

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