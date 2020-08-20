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ЦАМТО

Россия выполнит работы по ТОиР двух вертолетов Ми-171Е ВВС Аргентины

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Ми-171Е ВВС Аргентины
Ми-171Е ВВС Аргентины.
Источник изображения: © Argentina.gob.ar/CC BY 2.5 AR via Wikimedia Commons

ЦАМТО, 19 августа. Минобороны Аргентины достигло договоренности с российской стороной о проведении работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию двух вертолетов Ми-171Е (б.н. H94 и H95), приобретенных в сентябре 2010 года.

Как подтвердил Defensa.com посол южноамериканской страны в Москве Рикардо Лагорио (Ricardo Lagorio), в начале этого года один из данных вертолетов выработал свой срок до проведения плановой дефектации, второй достигнет данного срока через несколько месяцев. В последние несколько месяцев заключение контракта на проведение плановых работ по техническому обслуживанию откладывалось из-за пандемии COVID-19.

На данный момент остается согласовать с Россией два вопроса: либо организовать сервисный центр в Аргентине, либо же российская сторона выполнит ТОиР силами своих специалистов и пришлет необходимые комплектующие.

Контракт на поставку двух российских вертолетов Ми-171Е ВС Аргентины был подписан Министерством обороны Аргентины с "Рособоронэкспортом" в конце августа 2010 года в Буэнос-Айресе. Это первая закупка Аргентиной техники российского производства. Стоимость продажи оценивалась в 20 млн. евро. Контракт также предусматривал обучение аргентинских пилотов и технических специалистов.

В Аргентину вертолеты были доставлены 25 ноября 2011 года. Доставка новых машин, а также вспомогательного оборудования была выполнена самолетом Ан-124.

Основной задачей вертолетов Ми-171Е является снабжение аргентинских антарктических станций, а также выполнение поисково-спасательных задач. Оба вертолета получили яркую оранжево-белую окраску. Машины оснащены спасательными подъемниками.

Одновременно с поставкой вертолетов направленные в Аргентину российские специалисты оказывали помощь в создании инфраструктуры обслуживания вертолетов и подготовке персонала.

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