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ТАСС

"Уралвагонзавод" восстановил до боевого состояния пять Т-34 для "Танкового биатлона"

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Источник изображения: © Пресс-служба концерна "Уралвагонзавод"

По словам управляющего директора предприятия Романа Чепурнова, всего УВЗ восстановил 30 таких танков, 25 из них без возможности производства выстрела участвовали в параде Победы на Красной площади

ТАСС, 19 августа. Специалисты 61-го бронетанкового ремонтного завода концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) полностью восстановили пять танков Т-34-85 для участия в показательных выступлениях конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино (Московская область) в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Мы впервые полностью восстановили пять танков Т-34-85 до полностью боевого состояния для форума "Армия-2020" для участия в показательных заездах на "Танковом биатлоне" в Алабино. Машины уже поставлены, сейчас проходят тренировочные заезды", - цитируют управляющего директора завода Романа Чепурнова в пресс-службе.

По словам Чепурнова, по решению Минобороны РФ УВЗ восстановил 30 танков Т-34-85: 25 из них участвовали в параде Победы на Красной площади, а еще пять готовили для участия в танковом биатлоне.

Управляющий директор отметил, что капитальный ремонт последних пяти машин занял больше времени, так как танки для проезда на параде восстанавливались без возможности производства выстрела, а для форума - с полным ремонтом башен. "Отстрел перед отправкой в Алабино проводили на полигоне в Каменке (Выборгский район, Ленинградская область - прим. ТАСС)", - добавил он.

В конце июня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что одновременно с форумом "Армия-2020" состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт конкурса "Танковый биатлон". Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. Запланировано проведение 30 международных конкурсов на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.

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