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Российская газета

От АК до С-300: как российское оружие изменило армию Венесуэлы

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Рособоронэкспорт перечислил оружие, повысившее боеспособность армии Венесуэлы.

Рособоронэкспорт подвел своеобразные итоги военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. В ведомстве отмечают, что армия страны не просто получила новое вооружение, но и повысила уровень боевой подготовки.

Это позволяет "обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью".

Сейчас ВС Венесуэлы располагают большим количеством российской военной техники. Это самолеты, вертолеты, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разнообразное ракетно-артиллерийское вооружение и стрелковое оружие, включая автоматы Калашникова.

"Поставки Венесуэле современных систем противовоздушной обороны позволили сформировать эффективную комплексную систему ПВО", - заявляет Рособоронэкспорт.

Помимо этого, российские специалисты помогли создать в стране вертолетный учебно-тренировочный центр и комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30МК2.

Напомним, в 2013 году Венесуэла получила два дивизиона ЗРК С-300ВМ. Они способны поражать до 24 целей одновременно. Также комплексы оснащены современными средствами РЭБ, сопоставимыми по возможностям с С-400. На сегодняшний момент С-300 являются самыми мощными средствами сдерживания США в регионе.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Венесуэла
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США
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-300
С-300В
С-400 Триумф
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