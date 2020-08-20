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Деловая газета "Взгляд"

АНО «Национальные приоритеты» открыла страницы в соцсетях

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

АНО «Национальные приоритеты» запустила официальные аккаунты в социальных сетях для коммуникационной работы по национальным проектам.

Страницы организации созданы во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Также появились аккаунты в Instagram, Facebook и Telegram-канал.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" была создана в декабре 2019 года для координации коммуникационной работы по национальным проектам, которую сейчас ведут различные ведомства и другие участники.

Организация создана для "эффективного решения задач в области информационного сопровождения хода реализации национальных проектов". Целью ее работы названо повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов (программ) и расширение участия граждан в их реализации.

В частности АНО "Национальные приоритеты" обеспечивает коммуникационное и информационное сопровождение национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов; мониторинг, разработку и развитие форматов участия граждан в национальных проектах; создание и развитие механизмов публичной экспертизы национальных проектов, а также создание постоянной обратной связи с обществом по поводу хода реализации национальных проектов.


Антон Никитин

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