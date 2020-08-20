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ЦАМТО

Рособоронэкспорт оказал Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 19 августа. Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) в рамках оказания гуманитарной помощи передал Венесуэла медицинские средства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Груз, включающий тест-системы российского производства для своевременного выявления зараженных лиц и оказания им медицинской помощи, доставлен в Каракас и передан венесуэльской стороне 18 августа.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции появилась объективная угроза жизни и здоровью населения многих стран мира. В сложившейся ситуации Россия, имеющая большие фундаментальные наработки по противостоянию масштабным эпидемиям, оказывает в этой области существенную помощь другим государствам. Принимая во внимание двустороннее стратегическое партнерство, Рособоронэкспорт принял решение оказать Венесуэле гуманитарную помощь.

Рособоронэкспорт высоко ценит уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой, который в полной мере соответствует характеру отношений между нашими странами в последние годы. В результате успешного и взаимовыгодного сотрудничества Венесуэла не только существенно улучшила техническую оснащенность своих вооруженных сил, но и существенно повысила уровень их боевой подготовки, что позволяет стране надежно обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.

Сегодня Вооруженные силы Венесуэлы успешно эксплуатируют поставленные Рособоронэкспортом российские вооружение и военную технику, в том числе самолеты, вертолеты, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разнообразное ракетно-артиллерийское вооружение и стрелковое оружие, включая знаменитые автоматы Калашникова. Поставки Венесуэле современных систем противовоздушной обороны позволили сформировать эффективную комплексную систему ПВО. Кроме того, в Венесуэле построены и сданы в эксплуатацию вертолетный учебно-тренировочный центр и комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30МК2.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Су-30
Су-30МК
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