ABC (Испания): Польша становится новым весомым союзником США в Европе

Новый договор Майка Помпео с Варшавой об увеличении военного присутствия США в Польше сделал эту страну самым важным европейским союзником Вашингтона. С обеих сторон прозвучали красивые фразы о мире и демократии, но автор считает, что ими движет общая враждебность к России и желание «помочь» белорусскому народу.

Помпео подписал договор с Варшавой о перебрасывании американских солдат в Польшу.

Поездка госсекретаря США в Центральную Европу ознаменовала новый виток в трансатлантических отношениях: Польша стала одним из самых интересных для Штатов союзников, от которого старается не отставать Австрия. Сотрудничество стран было увековечено подписанием военного договора между Майком Помпео и Варшавой, который подразумевает перебрасывание как минимум тысячи американских солдат на польскую территорию с целью "увеличения военных ресурсов НАТО для сдерживания, усиления безопасности Европы и обеспечения демократии, свободы и суверенитета".

Эти тысяча солдат станут служить плечо к плечу с действующими 4500 сменяемыми солдатами, которые уже проходят службу в стране, что позволит разместить командование пятого корпуса армии США, которое управляет всеми американскими войсками на восточном фланге НАТО, в Польше.

Вероятно, что некоторые из 12000 находящихся в Германии солдат, которые, по заявлению Вашингтона, будут расквартированы, отправятся в Польшу (всего в Германии находится 36000 американских военнослужащих, 6400 из которых вернутся домой, а 5600 будут перераспределены по странам Европы). Речь идет о войсках, которые размещались на немецких базах с конца Второй мировой войны.

Договор, который ослабляет привилегированные отношения между Германией и США, а также лишает ЕС роли посредника, создает правовые рамки для "постоянного присутствия американских войск в Польше и возможного расширения масштабов американской военной миссии в стране". Основой его среди прочего послужила общая для стран враждебность к России, которая несравнима со смиренным отношением Брюсселя к России.

После подписания договора, Майк Помпео и его польский коллега Яцек Чапутович негативно высказывались в отношении Москвы и происходящего в Белоруссии. "Мы требуем, чтобы правительство Белоруссии начало уважать основные права человека и пообещало начать диалог с народом для достижения разрешения данного конфликта", - сказал министр иностранных дел Польши, который упомянул о возможности "переходного периода до проведения новых выборов".

"Наша общая цель - помочь белорусскому народу достичь суверенитета и свободы", - сказал в свою очередь Помпео, не говоря ничего о возможном вмешательстве со стороны США. "Данный договор усилит нашу совместную работу и увеличит военное присутствие США в Польше для помощи Белоруссии".

Совместное финансирование

С точки зрения политики, визит Помпео послужит на руку партии "Право и справедливость", которая является правящей с 2015 года, и которую обвиняют в фальсификации последних президентских выборов, после которых экономика страны вступила в полосу спада впервые со времен падения коммунизма. К слову, при составлении договора правительство Варшавы проявило любезность, приняв "положение об экстерриториальности", которое позволит американским войскам не подчиняться польскому законодательству. Более того, Польша также будет нести расходы за питание и проживание солдат, что обойдется ей в 500 миллионов злотых в год (115 миллионов евро).

"Особенно важно то, что от такого сотрудничества выгоду извлечем не только мы, но и весь регион в целом, потому как он будет способствовать безопасности", - сказал новоизбранный президент Польши Анджей Дуда, который поддержал высказывания Помпео, заявившего, что прошедшие в прошлое воскресенье выборы в Белоруссии, на которых в шестой раз подряд президентом был выбран Александр Лукашенко, не были "ни свободными, ни справедливыми", и что освобождения протестующих "не достаточно".

Росалиа Санчес (Rosalía Sánchez)