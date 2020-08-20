Из броневика "Тигр"сделали гантрак

Гантрак на базе броневика "Тигр". Фото: Виталий Кузьмин. pic.twitter.com/u9S6PFJanW — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 19, 2020

На форуме "Армия-2020" будет представлена новый вариант российского бронеавтомобиля "Тигр" - пулеметный пикап или гантрак. Машина создана на базе открытой версии броневика - ее тоже покажут на форуме.

От переворота седоков защищает мощная рама, полдюжины канистр сзади намекают, что действовать "Тигру" придется далеко от базы. С правой стороны установлены два кронштейна под пулеметы.

В зависимости от предназначения "Тигр" может оснащаться дизельные двигатели мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией, другими опциями.

Антон Валагин