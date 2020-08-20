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Российская газета

Из броневика "Тигр"сделали гантрак

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Источник изображения: rg.ru

На форуме "Армия-2020" будет представлена новый вариант российского бронеавтомобиля "Тигр" - пулеметный пикап или гантрак. Машина создана на базе открытой версии броневика - ее тоже покажут на форуме.

От переворота седоков защищает мощная рама, полдюжины канистр сзади намекают, что действовать "Тигру" придется далеко от базы. С правой стороны установлены два кронштейна под пулеметы.

В зависимости от предназначения "Тигр" может оснащаться дизельные двигатели мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией, другими опциями.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
20.08.2020 02:50
Вот видно, чел(Д.А.Галкин) занимается Делом в отличии от миллионов жителей всемирной помойки. Спасибо Эмиратам, что отказались от  проекта "Тигр" и ОАО "ВПК" сумели встать на ноги благодаря Д.О.Рогозину, сам поездил за рулем и ежемесячно приезжал к ним двигать первый уже наш вариант БМ в серию, глядя на него и УБТТ МО тоже шустрили.
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