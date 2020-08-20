Доля современных ракетных комплексов в РВСН к концу года будет доведена до 81 проц.

ЦАМТО, 19 августа. Доля современных ракетных комплексов в РВСН, составляющая на текущий момент 76 проц., к концу года будет доведена до 81 проц., заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "в соответствии с планами модернизации РВСН активно ведется работа по переоснащению группировки ракетными комплексами "Ярс". Идет подготовка к летным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат". В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

На вопрос "Красной звезды" о том, какие образцы новых ВВСТ, в том числе роботизированных, приняты на вооружение и снабжение за последние несколько лет, С.Каракаев ответил, что "учитывая специфику деятельности РВСН, о многих перспективных разработках сказать невозможно. Вместе с тем, в рамках выполненных ОКР завершена разработка РКСН "Авангард" с боевым оснащением, способным преодолевать не только существующие, но и перспективные системы ПРО; созданы новые агрегаты технического обеспечения деятельности войск; постоянно совершенствуются системы боевого и тылового обеспечения".

С.Каракаев подчеркнул, что "значительное наращивание возможностей автоматизированных систем охраны по заблаговременному обнаружению диверсионно-разведывательных формирований достигнуто применением комплексов радиолокационной и оптико-электронной разведки, а также комплексом с БПЛА в составе боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".

По его словам, "полностью завершено оснащение полков новой автоматизированной системой охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения в Козельской ракетной дивизии и продолжаются работы по ее внедрению в Ясненском ракетном соединении".

Отвечая на вопрос об участии РВСН в МВТФ "Армия-2020", С.Каракаев отметил, что "участие в Международном военно-техническом форуме, который в этом году пройдет в шестой раз, имеет для РВСН большое значение, так как данная площадка стала точкой притяжения не только специалистов в области ракетного вооружения, но и всех, кто интересуется высокотехнологичными разработками отечественной оборонной отрасли".