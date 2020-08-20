Началось строительство третьего корвета класса K-130 для ВМС Германии

ЦАМТО, 19 августа. По информации Navalnews.com, на верфи в Киле состоялась церемония резки стали для корвета "Карлсруэ" класса K-130 второй серии, предназначенного для ВМС Германии. Церемония прошла в сокращенном режиме из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

"Карлсруэ" станет восьмым кораблем класса "Брауншвейг" и третьим корветом второй серии (Batch 2). ВМС Германии получили первые пять кораблей в период с 2008 по 2013 гг. В 2017 году Бундесвер разместил заказ на пять дополнительных корветов К-130.

Как сообщал ЦАМТО, основными задачами корветов класса K130 ("Брауншвейг") являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, государственной границы и исключительной экономической зоны.

В настоящее время на вооружении ВМС Германии уже состоят пять корветов класса K130 первой серии: (F-260) "Брауншвейг", (F-261) "Магдебург", (F-262) "Эрфурт", (F-263) "Ольденбург", (F-264) "Людвигсхафен", поставленных с 2008 по 2013 гг.

Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 12 сентября 2017 года подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K-130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH & Co. (основной подрядчик), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards (GNY). Стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (2,4 млрд. долл.).

Церемония резки первой стали для постройки головного корвета K-130 второй серии, (F-265) "Кельн", состоялась 7 февраля 2019 года на предприятии компании Lurssen Werft в Лемвердере (недалеко от Бремена). 26 апреля 2019 года прошла церемония закладки киля этого корабля. Закладки киля второго корвета, (F-266) "Эмден", состоялась 30 января 2020 года.

За "Карлсруэ" последуют "Аугсбург" и "Любек". Киль последнего, как ожидается, будет заложен в декабре 2020 года. Как планируется, поставки корветов второй серии начнутся в 2022 году и будут завершены к 2026 году.

В рамках соглашения Lurssen Werft GmbH & Co. построит носовые секции двух кораблей в Бремене, еще три будут построены в Киль-Гаарден компанией German Naval Yards Kiel GmbH. Предприятие Wolgaster Peene в Вольгасте, которое также принадлежит Lurssen, построит кормовые секции всех пяти кораблей. Все пять корветов будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии Blohm + Voss в Гамбурге. На испытания они также будут выходить из Гамбурга.

Судя по первым фотографиям корветов второй серии, они получат последний вариант 76-мм артиллерийской установки группы Leonardo. Уже поставленные флоту корветы К-130 вооружены четырьмя ПКР RBS-15, двумя ЗРК RAM, 76/62-мм АУ Oto Melara и двумя 27-мм АУ MLG-27 с дистанционным управлением компании Rheinmetall.