Войти
Российская газета

Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей

824
2
+3
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Российский Су-30 может стать лучшим в мире истребителем, который можно использовать для уничтожения кораблей противника.

Как пишет Military Watch, его возможности "революционно" расширит новая противокорабельная крылатая авиационная ракета большой дальности Х-32.

В публикации отмечается, что она поможет эффективно уничтожать надводные цели на экстремальных дистанциях. При этом многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30 производятся в больших количествах, а наличие второго члена экипажа позволяет разместить на борту специалиста по подобным системам вооружения. Между тем ракета воздушного базирования Х-32 может поражать цели со скоростью 4,6 Маха, а по некоторым данным - способна развивать скорость более 5 Маха.

"Однако ее наиболее примечательными чертами являются летные характеристики, маневренность и впечатляющая дальность полета в 1000 км. Х-32 разработана специально для преодоления американской противоракетной обороны и может летать на высоте 40 км - выше уровня досягаемости американских ракет, которые защищают авианосные ударные группы ВМС США. Ракета следует по траектории, которая делает ее особенно трудной для перехвата, и на заключительном этапе резко пикирует, атакуя цели сверху на экстремальных скоростях, что затрудняет ее обнаружение вражескими радарами", - пишет Military Watch.

При этом отмечается. что изначально Х-32 была спроектирована для бомбардировщиков Ту-22М3М, которые значительно больше и тяжелее Су-30, а значит истребитель сможет нести только одну или две ракеты. Зато Х-32 обладает передовыми средствами противодействия радиоэлектронной борьбе, а ее интеграция с Су-30 значительно повысит универсальность самолета.

"Результатом интеграции станет революция в борьбе авиации с кораблями, поскольку Х-32 имеет лучшие характеристики по сравнению с ракетами любого класса, которые в настоящее время используются на истребителях не только в России, но и во всем мире", - резюмирует издание.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-30
Ту-22М
Похожие новости
18.12.2018
Юрий Борисов дал оценку некоторым российским системам вооружений по опыту их боевого применения в Сирии
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
20.12.2017
Ни разу не промазали
27.08.2015
МАКС-2015: превосходство в воздухе и в сетях
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
08.10.2010
Россия должна помочь Индии создавать стратегическую ядерную триаду – российский эксперт
2 комментария
№1
20.08.2020 08:26
До первого апреля не утерпели / опаздали с этой новостью...?
+1
Сообщить
№2
20.08.2020 08:57
Да про Х-32 один из ,,экспертов" пофантазировал и понеслась...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей