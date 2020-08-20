Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей

Российский Су-30 может стать лучшим в мире истребителем, который можно использовать для уничтожения кораблей противника.

Как пишет Military Watch, его возможности "революционно" расширит новая противокорабельная крылатая авиационная ракета большой дальности Х-32.

В публикации отмечается, что она поможет эффективно уничтожать надводные цели на экстремальных дистанциях. При этом многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30 производятся в больших количествах, а наличие второго члена экипажа позволяет разместить на борту специалиста по подобным системам вооружения. Между тем ракета воздушного базирования Х-32 может поражать цели со скоростью 4,6 Маха, а по некоторым данным - способна развивать скорость более 5 Маха.

"Однако ее наиболее примечательными чертами являются летные характеристики, маневренность и впечатляющая дальность полета в 1000 км. Х-32 разработана специально для преодоления американской противоракетной обороны и может летать на высоте 40 км - выше уровня досягаемости американских ракет, которые защищают авианосные ударные группы ВМС США. Ракета следует по траектории, которая делает ее особенно трудной для перехвата, и на заключительном этапе резко пикирует, атакуя цели сверху на экстремальных скоростях, что затрудняет ее обнаружение вражескими радарами", - пишет Military Watch.

При этом отмечается. что изначально Х-32 была спроектирована для бомбардировщиков Ту-22М3М, которые значительно больше и тяжелее Су-30, а значит истребитель сможет нести только одну или две ракеты. Зато Х-32 обладает передовыми средствами противодействия радиоэлектронной борьбе, а ее интеграция с Су-30 значительно повысит универсальность самолета.

"Результатом интеграции станет революция в борьбе авиации с кораблями, поскольку Х-32 имеет лучшие характеристики по сравнению с ракетами любого класса, которые в настоящее время используются на истребителях не только в России, но и во всем мире", - резюмирует издание.

Михаил Русин