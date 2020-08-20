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ТАСС

Капсуле с образцами грунта Рюгу разрешили приземлиться в Австралии

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Поверхность астероида Рюгу
Поверхность астероида Рюгу.
Источник изображения: © JAXA via AP, архив

Она будет совершать посадку отдельно от самого аппарата, чтобы образцы не потерялись в случае аварии с ним

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Австралии выдало разрешение на посадку капсулы с фрагментами пород с астероида Рюгу, которые собрал в ходе своей миссии японский зонд "Хаябуса-2". Об этом пишет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Мы получили разрешение от Австралии, в чьей юрисдикции находится предполагаемое место посадки. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за сотрудничество Австралийскому космическому агентству, а также другим имеющим к этому отношение организациям Японии и Австралии", - отметил президент JAXA Хироси Ямакава.

"Хаябуса-2" должен приблизиться к Земле в декабре 2020 года. Перед входом в атмосферу от зонда отделится капсула с образцами грунта астероида Рюгу. Она должна приземлиться 6 декабря на территории штата Южная Австралия. Отдельное приземление зонда и капсулы задумано для того, чтобы образцы грунта не пострадали в случае возможной аварии аппарата.

Размер астероида Рюгу - около 900 метров. В ходе своего движения вокруг Солнца он пересекает орбиты Земли и Марса. Рюгу относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных астероидов. В кусках породы на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, благодаря чему, как считают астрономы, можно узнать, как жизнь распространялась по Вселенной.

"Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. За время нахождения на орбите астероида, с июня 2018 по ноябрь 2019 года, зонд дважды сближался с его поверхностью. В первом случае аппарат сбросил на поверхность небесного тела "бомбу", чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Во время второго сближения "Хаябуса-2" собрал образцы пород из этого кратера. По словам специалистов миссии, все эти операции прошли по плану. Образцы пород астероида, которые заключены в специальную капсулу, представляют, по словам специалистов, огромный научный интерес.

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Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
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