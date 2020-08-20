Собачья работа: как Белка и Стрелка стали героями страны

Две подмосковные дворняги проложили путь в космос человеку

60 лет назад, 19 августа 1960 года, мир понял, что до самого великого технологического прорыва в истории человечества остается совсем немного. Два живых существа провели в космосе более суток, сделав 17 витков по орбите. И самое главное — вернулись на Землю целыми и невредимыми. Их звали Белка и Стрелка, происхождения они были самого простого, но именно им довелось первыми увидеть Землю из космоса. «Известия» вспоминают героических дворняг — и тех людей, кто сделал возможным их полет.

Имена этих благородных подмосковных дворняг были на устах у всего мира. Да и в наше время почти каждый знает Белку и Стрелку — «первых космических путешественниц». Песни, мультфильмы, компьютерные игры — всё это стало продолжением заслуженной славы четвероногих космонавтов.

Фото: ТАСС/Сергей Преображенский, Николай Ситников Источник изображения: iz.ru

Без них покорение космоса так и осталось бы сюжетом для фантастических книг. К тому же именно эксперимент с собаками предопределил победу Советского Союза в «космической гонке» с Соединенными Штатами. После успешного полета Белки и Стрелки трудно было сомневаться, что первый пилотируемый космический полет совершит советский летчик — как и предсказывал в свое время Константин Циолковский.

Подготовка к полету

Запуск в октябре 1957 года первого искусственного спутника Земли стал началом космической эры. Но ученые всё еще не были уверены, выживет ли на орбите живой организм? Как повлияют на него радиация, невесомость и другие факторы? Выход был один — использовать для исследований подопытных животных. Руководители советского космического проекта в отличие от американцев в то время предпочли собак обезьянам. И этот выбор оказался верным.

Кандидатов было немало. В финальной группе соискателей на полет осталось двенадцать дворняг, самых выносливых и послушных. Они с щенячьего возраста умели бороться за жизнь — гораздо упорнее породистых избалованных собак. В полете это качество могло оказаться решающим. Кобелей исключили сразу, из-за особенностей физиологии для них невозможно было подготовить надежное устройство ассенизации. А путешествие должно было быть максимально комфортным — с соблюдением правил гигиены.

Собаки-космонавты. Слева направо: Белка, Звездочка, Чернушка и Стрелка Источник изображения: Фото: ТАСС/Вера Жихаренко

Основные критерии были таковы: вес не более 6 кг, рост — до 35–37 см, возраст — от двух до пяти лет, наконец, светлый окрас, чтобы собак было лучше видно на мониторах. Собак внимательно осматривали врачи разных специальностей. Последовали напряженные тесты на вибростенде и центрифуге — в этих, как шутили космонавты, «вестиблюйных аппаратах». Потом вместе с собаками репетировали полет, приучали их проводить целые сутки в путах проводов, почти в прикованном состоянии.

Желательны были и симпатичные мордочки — ведь собакам в случае удачного полета предстояло стать почти кинозвездами. Им даже клички решено было подобрать подходящие. Например, Белку и Стрелку до подготовки к полету звали иначе — Альбиной и Маркизой. Но Белка и Стрелка — это звучало гораздо эффектнее и более по-советски. Сразу вспоминалась одна из знаменитых киногероинь Любови Орловой — письмоносица Стрелка из фильма «Волга-Волга»... Такими они и остались в истории.

Считается, что новые имена собакам дал маршал Митрофан Неделин, главный ракетчик Советского Союза. Всем — и военным, и ученым — понравилось, что имена «космических сестриц» рифмовались. Такой тандем запоминается с первого упоминания в прессе. На любом языке эти имена звучали бойко, стали успешным брендом.

Белка показывала лучшие результаты на тренировках, она оказалась прирожденным лидером. Стрелка немного уступала ей, но тоже с честью прошла через все испытания. Обеим собакам было около двух с половиной лет.

Система спасения

Белка и Стрелка изначально считались дублерами двух других собак, Лисички и Чайки. Но полет первого «собачьего экипажа» обернулся трагедией.

Собаки-космонавты Лисичка и Чайка Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Лисичка была любимицей Королева. Соратники видели и слышали, что перед стартом он обнял ее и шепнул: «Я так хочу, чтобы ты вернулась». Но через 19 секунд после пуска разрушился блок первой ступени, ракета взорвалась, а вместе с ней — и космический корабль с собаками. Стало ясно, что следует продумать систему аварийного спасения космонавтов (будь то собаки или в будущем люди) не только в полете, но и на стадии пуска. Опыт показал, что пуск и приземление — самые опасные этапы космического полета.

При разработке проекта «Спутник-5», «пассажирами» которого стали Белка и Стрелка, проектировщики разработали специальную капсулу для спасения при взлете. Она, к счастью, не пригодилась. Ракета не подвела, и до орбиты собаки добрались в штатном режиме. Кстати, схожая аварийная система до сих пор устанавливается на всех ракетах «Союз».

Крысы на корабле

Этот полет был не просто триумфальным и «образцово-показательным» и уж точно не «цирковым номером». В первую очередь — это был научный прорыв. На орбиту в то утро отправились не только Белка и Стрелка. Они были своего рода командирами экспедиции. Вместе с ними в катапультируемой части корабля устроилась «веселая компания». 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука и даже различные виды микробов в специальных контейнерах. Все они должны были помочь найти предварительный ответ на главный вопрос: как поведет себя в космосе организм человека. Имелись в «багаже» и клетки человеческой кожи. Ученым нужно было установить, как влияет космическая радиация на кожные покровы.

Белка и Стрелка в космическом корабле «Спутник-5» Источник изображения: Фото: ТАСС

Еще 28 мышам и двум белым крысам пришлось пожертвовать собой ради науки. Их поместили за пределами спускаемого аппарата, и у них не было шансов выжить. Грызуны так и остались на орбите. Но собаки в полете чувствовали себя достаточно комфортно. Собак защищала от радиации специальная обшивка контейнеров.

Подруг провожали в однодневный полет. Но запасы кислорода и еды рассчитывались на восемь суток — на случай, если кораблю не удастся вовремя сойти с орбиты. Всё было сделано для того, чтобы спасти их в нештатной ситуации и вернуть на Землю.

Живое дыхание в космосе

Впервые в истории науки на космическом корабле было налажено телеметрическое наблюдение за «экипажем». Адский «рокот космодрома» почти не испугал собак. Их приучили и к шуму, и к тряске, и к перегрузкам. Москва (а точнее — Подлипки, будущий город Королев) придирчиво наблюдала за Белкой и Стрелкой. При взлете у собак участился пульс, но, когда «Спутник-5» набрал высоту и вышел на орбиту — они успокоились. Люди впервые услышали живое дыхание в космосе! На первом витке путешественницы держались идеально. Потом собакам был автоматически подан корм из тюбиков. Они поели. Благополучно сработал и туалет.

Стрелка перенесла полет безукоризненно. Белка, выдержав несколько витков, заметно растревожилась, принялась лаять, хотела освободиться от проводов... Но в конце концов угомонилась — видимо, вспомнила земные тренировки. Пульс, дыхание, тоны сердца — всё регистрировалось медицинской аппаратурой, которая незамедлительно выдавала информацию на Землю.

Врачи извлекают подопытных собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления Источник изображения: Фото: РИА Новости

Наконец — приземление. Безлюдная казахская степь. Парашюты, резкий толчок об землю — и вот они дома. Серьезных травм при посадке бывалые дворняги не получили. 25 часов они провели на орбите, выдержали 17 витков вокруг Земли, но главное — они вернулись! Первыми в мире вернулись с космической орбиты живыми и невредимыми.

«20 августа спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе», — звучал по радио баритон Юрия Левитана. Ему вторили дикторы на десятках языков мира... Это была сенсация всемирного масштаба, второй прорыв такого уровня после запуска спутника.

Звездные собаки

Эксперимент показал, что космос не столь смертоносен для живого организма, как предполагали пессимисты. А героическим дворнягам устроили настоящую большую пресс-конференцию вскоре после полета. Белку и Стрелку там встретили восхищенными овациями. К ним пришла громкая слава — для всего мира они стали «звездными собаками». Их изображения публиковались на плакатах, конвертах и почтовых марках, значках и открытках.

Многих интересовало — что же стало с Белкой и Стрелкой дальше? К счастью, никаких драм не случилось. В Институте авиационной и космической медицины к Белке и Стрелке относились как к заслуженным героям. Не прошло и года после космического полета — и Белка родила щенков, шестерых, вполне здоровых! Дочь Белки по кличке Пушинка отправилась за океан, как подарок семье Джона Кеннеди. Пушинка не страдала никакими отклонениями и стала настоящей любимицей дочери президента Кэролайн. Прошел год — и Пушинка тоже принесла потомство, четверку забавных щенят. Джон Кеннеди называл их pupniks, соединив два слова pup (щенок) и sputnik.

Чучела Белки и Стрелки в Музее космонавтики на ВВЦ Источник изображения: Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

А Белка и Стрелка не покидали Родину, жили долго и счастливо, окруженные человеческой любовью. В наше время их чучела остаются самыми популярными экспонатами московского Музея космонавтики.

Когда-нибудь — быть может, скорее, чем мы полагаем, — человек отправится на другую планету. Там будет создана первая постоянно действующая база. И тогда нам в космосе снова понадобятся преданные друзья, служащие людям и на Земле. Понадобятся собаки. И они снова не подведут.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Арсений Замостьянов